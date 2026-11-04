Textiles, música de cámara y teatro: los panoramas culturales para estos días

Mónica Undurraga inaugura “El Hilo de la Memoria” en Galería Patricia Ready, Sala GASCO invita a niños a crear módulos de arte, la Orquesta de Cámara de Valdivia debuta en la Gran Sala Sinfónica Nacional, Matucana 100 organiza el funeral de un amigo imaginario y el GAM presenta una nueva versión de “Doña Rosita”.

Entre el 4 y el 15 de noviembre, la agenda reúne exposiciones, música y teatro. El miércoles 4 se inaugura la muestra textil de Mónica Undurraga, y el sábado 7 Sala GASCO ofrece un taller gratuito para niños y una visita guiada con la escultora Elisa Aguirre. La OCV presenta “Filigrana de tiempos remotos” en Valdivia, La Unión y Santiago. En teatro, “Funeral para un amigo imaginario” llega a M100 desde el jueves 5, y “Doña Rosita [anotada]” sigue en el GAM hasta el 15 de noviembre.

Mónica Undurraga inaugura “El Hilo de la Memoria” en Galería Patricia Ready

La artista textil Mónica Undurraga presenta “El Hilo de la Memoria” en la Sala Araucaria de Galería Patricia Ready. La inauguración es el miércoles 4 de noviembre a las 18:00 horas y la exposición estará abierta hasta el 9 de diciembre, con recorridos guiados los sábados 14 de noviembre y 5 de diciembre a las 12:00 horas. La muestra reúne diecisiete obras de distintos tamaños, “tapicerías” hechas a mano con bordado, estampado a mano y aplique sobre lanas, hilos de seda y algodón, lino, seda y textiles aymaras, junto a un video que muestra las manos de la artista mientras trabaja.

Las piezas entrelazan los recuerdos de infancia de Undurraga, crecida en el Chile de los años setenta y ochenta entre la felicidad y el juego, pero también el miedo y la incertidumbre, con la experiencia de la maternidad, representada como un tapiz de contrastes donde reconoce las semillas de amor germinadas en su familia. El cuerpo de obra nació de años de práctica silenciosa, paralela a su trabajo como diseñadora textil. Casi por casualidad, empezó a bordar sobre un antiguo textil aymara del norte de Chile, y esa base se convirtió en una conversación con la tela: al intervenir una pieza tejida por otra mujer, su trabajo dejó de ser solo suyo para volverse “nuestro”.

Nacida en Santiago en 1973, Undurraga es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Finis Terrae y realizó dos maestrías en Londres, en Goldsmiths y en Chelsea College of Art and Design. En 2008 interrumpió su carrera como artista visual para dedicarse al diseño textil, con proyectos como la tienda Onbu, colecciones de pañuelos de seda y trabajo en cerámica, y en 2025 retomó su práctica artística a tiempo completo. Proviene de una familia de artistas, entre ellos su madre, Teresa Gazitúa, y reconoce como influencias a Violeta Parra, Leonora Carrington y Louise Bourgeois.

Sala GASCO invita a niños desde los 7 años a construir módulos de arte

El sábado 7 de noviembre a las 12:00 horas, Sala GASCO Arte Contemporáneo realizará un taller gratuito de construcción de módulos de arte para niños y niñas desde los 7 años. La actividad estará guiada por el equipo de mediación de la sala y busca que los participantes usen libremente su creatividad, explorando distintas materialidades para experimentar, jugar y construir nuevas formas. Para asistir basta con inscribirse previamente en mediacionsalagasco@gasco.cl, y los materiales estarán disponibles en el lugar.

Las creaciones, que los niños levantarán sobre una base cuadrada, se inspiran en el trabajo de la escultora Elisa Aguirre, quien expone actualmente “Frutos de la sequía” en la sala. Esa muestra nació de un registro fotográfico de frutos en proceso de deshidratación y descomposición, cuyos cambios de volumen, textura y color dieron origen a obras en arcilla, cuero, caucho, tela, carbón, madera y cera. “A través de estas obras he querido hablar de la transformación y del deterioro, pero también de la vida”, explica la artista.

En paralelo al taller, Aguirre liderará una visita guiada a su exposición, que podrá recorrerse hasta el 27 de noviembre en Santo Domingo 1061, Santiago Centro.

La Orquesta de Cámara de Valdivia en Santiago, Valdivia y La Unión

La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) cierra su temporada 2026 con “Filigrana de tiempos remotos”, programa que tendrá una proyección especial: tras presentarse en Valdivia y La Unión, llegará el miércoles 11 de noviembre a las 19:30 horas a la Gran Sala Sinfónica Nacional del CEAC de la Universidad de Chile, en la línea “Grandes Invitados”. Será la segunda orquesta regional profesional en actuar en ese escenario, después de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, que lo hizo en junio, un hito para la música de regiones.

Bajo la dirección de Rodolfo Fischer y con el violista Hugo Cortés como solista, el programa combina dos obras fundamentales del siglo XX europeo con dos creaciones chilenas. Abre “Le Tombeau de Couperin”, de Ravel, que Fischer describe como un homenaje a los clavecinistas franceses del siglo XVIII y, en su versión orquestal, “un exquisito álbum de colores”. Sigue “El perfume del tiempo”, de Javier Contreras, con Cortés en viola, y “Memoria Háptica”, del compositor residente de la OCV 2026, Camilo Roca, que explora la relación entre sonido, cuerpo y movimiento mediante técnicas extendidas. Cierra la “Suite de Pulcinella”, de Stravinsky, en la que el compositor actúa, según Fischer, “como un artesano restaurador”.

Hugo Cortés, oriundo de La Serena y radicado en París, ha tocado en la Philharmonie de París, la NDR Elbphilharmonie de Hamburgo, el Grosses Festspielhaus de Salzburgo y las salas Gaveau y Pleyel, y hoy integra el Orchestre Pasdeloup y el ensamble de música contemporánea ATA Project. La gira parte el viernes 6 de noviembre a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y continúa el sábado 7 a las 18:00 horas en la Parroquia San José de La Unión. Las entradas para Valdivia están en PortalTickets y las de Santiago en Ticketplus (CEAC).

“Funeral para un amigo imaginario” invita a despedir en M100 a alguien que nunca existió

Del 5 al 15 de noviembre, el Espacio Patricio Bunster de Matucana 100 presenta “Funeral para un amigo imaginario”, con dramaturgia de Bruce Gibbons Fell y dirección de Valentina Parada Gallo. La obra convierte una conferencia sobre el derecho a imaginar en una ceremonia fúnebre participativa, en la que el público deja de ser espectador para volverse cómplice de un último adiós. Nació del duelo personal de su directora, tras la muerte de su madre, que la llevó a reencontrarse con los compañeros invisibles de su infancia.

La puesta parte con dos misteriosos conferencistas, interpretados por Cecilia Yáñez Ortiz y Alex Soprano, que invitan a explorar los límites entre realidad y fantasía. La reunión toma un rumbo inesperado cuando aparecen amigos imaginarios creados por niños, niñas y adolescentes, personajes que están por desaparecer si nadie los recuerda. Durante 80 minutos, juegos, experiencias sensoriales y situaciones que desafían las convenciones teatrales proponen una reflexión sobre la memoria, la pérdida y los vínculos que permanecen más allá de la ausencia, con humor y juego conviviendo con la tristeza.

Las funciones son de jueves a viernes a las 20:00 horas y sábados y domingos a las 19:00 horas, para mayores de 10 años. Las entradas cuestan $7.000 general, $5.000 estudiantes y personas mayores, y $4.000 los jueves populares, y se venden en Ticketplus. La temporada forma parte de la programación teatral que celebra los 25 años de M100.

“Doña Rosita [anotada]” reinterpreta a Lorca en el GAM

Hasta el 15 de noviembre, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) presenta “Doña Rosita [anotada]”, adaptación del dramaturgo español Pablo Remón del clásico de Federico García Lorca estrenado en 1935. Dirigida por Francisco Albornoz, académico de la Facultad de Artes de la Universidad UNIACC, y protagonizada por Solange Lackington, la propuesta transforma la melancolía del texto original en una comedia dramática donde el humor y la nostalgia se cruzan para hablar de la memoria, la ausencia y las expectativas sociales. Lorca contó la historia de una mujer que aguarda años a un amor que parte a Tucumán, con la rosa mutabilis, una flor que cambia de color durante el día hasta marchitarse, como símbolo del paso del tiempo.

El carácter “anotado” de esta versión se expresa en el diálogo entre el texto de Lorca, la adaptación de Remón y las experiencias del propio equipo artístico. La puesta rompe la cuarta pared y entrelaza la historia de Rosita con las biografías y reflexiones de sus intérpretes, entre canciones, situaciones de humor absurdo y momentos de intimidad.

Junto a Lackington actúa un elenco joven integrado por Benjamín Salinas, Konstanza Villalobos y Colomba Chamorro, que asumen distintos personajes. Para el director, el encuentro entre una actriz de amplia trayectoria y nuevos intérpretes permite además cuestionar prejuicios y estereotipos. Las funciones son de jueves a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas hasta el 15 de noviembre.