“No es tiempo de patear al Gobierno en el piso”: PNL critica a Matthei y le pide mostrar unidad

La diputada libertaria Paulina Muñoz aseveró que la exalcaldesa sigue marcada por su derrota electoral y que “aún respira por la herida”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Paulina Núñez cuestionó las críticas de la excandidata presidencial Evelyn Matthei al Gobierno, a la vez que le pidió que muestre unidad con el oficialismo.

La parlamentaria se refiró al tema luego de que la exalcaldesa de Providencia aseguró que, si le tocara decidir sobre el tema, ella votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de los decretos que rebajaron las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Además, Matthei también cuestionó la falta de preparación de muchos de los personeros que forman parte del Ejecutivo y sostuvo que desde un inicio se hizo evidente la falta de equipos y de un programa de seguridad.

La excandidata también dejó abierta la posibilidad de postular nuevamente a La Moneda, y planteó que “a estas alturas de la vida, uno ya sabe que no se escupe al cielo, nunca, porque se te devuelve“.

Durante la conversación con CNN Chile le preguntaron cómo reaccionaría Kast si tuviera que entregarle la banda presidencial en el futuro. Ante ese escenario, respondió: “Yo creo que se moriría”.

Diputada del PNL cuestionó a Matthei

Tras los dichos de Matthei, la diputada del PNL Paulina Muñoz aseveró que la exalcaldesa sigue marcada por su derrota electoral y que “aún respira por la herida“.

“No es tiempo de patear al Gobierno en el piso“, añadió la legisladora, al criticar los cuestionamientos al Ejecutivo manifestados por la militante de la UDI.

“Ella debería mostrar un poco más de unidad, que se necesita unidad en el sector, y esto también implica a una líder como es Evelyn Matthei“, concluyó la parlamentaria.