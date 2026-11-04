Trump admite derrota en las elecciones de mitad de mandato: demócratas ganaron en el Senado y la Cámara de Representantes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la derrotad el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato y dijo que espera poder trabajar con los demócratas, que se tomaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El mandatario norteamericano se refirió al tema luego de que se confirmó que el Partido Demócrata había logrado alcanzar los 51 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, a la vez que los resultados oficiales indicaban que la oposición también consiguió el control de la Cámara de Representantes tras obtener los 218 escaños necesarios para ello.

En sus primeras reacciones ante la derrota, Trump se desligó del resultado y apuntó directamente a los medios de comunicación y los propios candidatos republicanos, y aseveró que su ausencia en la papeleta electoral fue determinante para el resultado.

“Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante! Gracias por su atención a este asunto”, posteó en su red Truth Social.

Trump admite derrota en las elecciones de mitad de mandato

Más tarde, en la entrevista que le concedió a Fox News, Trump reconoció la victoria del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro”, manifestó.

Más tarde, en otra entrevista, sostuvo que “estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados. Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo”, le dijo a The New York Times.

No obstante, el presidente norteamericano le bajó el perfil a su papel en los comicios y aseveró que “no debería sentirme culpable“.

Admitió, sin embargo, que la derrota “en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”.