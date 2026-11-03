Un cruce de datos entre Bienes Nacionales y 109 organismos públicos detectó propiedades sin destinación vigente y otras que no figuran en la contabilidad de los servicios.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales, tras comparar los antecedentes de 109 organismos públicos con la información del Ministerio de Bienes Nacionales.

Los hallazgos apuntan a falencias en la administración y contabilización del patrimonio del Estado.

El desorden contable que Contraloría detectó en 9.653 inmuebles fiscales

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 27 identificó 3.238 propiedades registradas contablemente, pero sin una destinación vigente, cuyo valor supera los $451 mil millones. A esto se suman otros 6.415 inmuebles que cuentan con destinación, pero que no fueron incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.

Entre los organismos con mayores montos asociados a propiedades sin destinación vigente figuran la Dirección de Obras Portuarias, la Policía de Investigaciones y el Hospital de Carabineros.

En tanto, la mayor cantidad de inmuebles asignados que no aparecen en la contabilidad corresponde a entidades dependientes de Interior, Defensa y Obras Públicas.

Según la Contraloría, estas diferencias pueden afectar la confiabilidad de la información financiera y dificultar la fiscalización de los bienes estatales.

Tras conocer los hallazgos, la Contraloría exigió a los organismos públicos corregir las irregularidades, reforzar la supervisión y actualizar la información contable, de modo que los registros representen fielmente el patrimonio fiscal.