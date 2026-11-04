“Mirada muy ideológica”: Kast defendió su gira de las críticas tras culminar encuentro con el papa León XIV

El pontífice recibió al mandatario chileno y a la Primera Dama, María Paz Adriasola, en un encuentro que se prolongó por cerca de 40 minutos.

El Presidente José Antonio Kast descartó este miércoles que su gira por Europa tenga un carácter ideológico y sostuvo que el propósito es generar las instancias necesarias para incrementar las inversiones en el país, según afirmó tras culminar su reunión con el papa León XIV en el Vaticano.

Así lo manifestó el jefe de Estado antes de regresar a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El pontífice recibió al mandatario chileno y a la Primera Dama, María Paz Adriasola, en un encuentro que se prolongó por cerca de 40 minutos.

La cita se concretó previo a que el papa encabezara la tradicional audiencia semanal en la Plaza de San Pedro.

Tras el encuentro con el líder de la Iglesia católica, el jefe de Estado chileno se reunió con el cardenal Pietro Parolin, el encargado principal de las relaciones exteriores y diplomáticas de la Santa Sede, luego de lo cual visitó la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, entre otros recintos del Vaticano.

Los regalos de Kast al papa León XIV

Durante su encuentro con el papa León XIV, el presidente José Antonio Kast le hizo entrega de dos obsequios.

El primero constó de una Virgen del Carmen, la patrona de Chile, restaurada por el área de Patrimonio de La Moneda.

El segundo consistió en el libro La Edad Media en Chile, del sacerdote Gabriel Guarda, una recopilación histórica de la fundación de la Iglesia Católica en el país.

El presidente defendió su gira por Europa

Luego de la cita con el papa León XIV, el presidente José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos debido a sus encuentros con figuras de la ultraderecha española y defendió los objetivos de su gira por Europa.

“Una reunión con la primera ministra de Italia y con el presidente de Italia, nadie podría decir que es una gira de carácter ideológico. Italia tiene grandes inversiones en Chile. El comercio y las relaciones internacionales son fundamentales”, aseguró.

Dijo que quienes lo critican tienen “una mirada muy ideológica, muy pequeña, de lo que son las relaciones internacionales“.

“Creo que es una mirada pequeña respecto de lo que es que Chile vuelva a estar a nivel internacional, siendo reconocido por los grandes avances que hemos tenido”, aseveró.

Por último, aseveró que el propósito de su gira es generar mayores inversiones para el país, y afirmó que aquello se traducirá en “más y mejor trabajo para nuestros compatriotas“.