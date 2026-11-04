Daniel Jadue vuelve a trabajar en un municipio: el rol que cumplirá en Cerro Navia

El exalcalde de Recoleta arriba a la Municipalidad de Cerro Navia, donde cumplirá funciones ligadas al urbanismo de la comuna.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se sumó al equipo de la Municipalidad de Cerro Navia y asumió como asesor urbanístico de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), donde cumplirá funciones de media jornada.

Su contratación contempla el grado 7 de la escala municipal. Según los antecedentes disponibles, recibirá una remuneración proporcional a las horas trabajadas.

La escala de sueldos del municipio fija para ese grado un ingreso bruto mensual cercano a los $2,6 millones. Por lo tanto, considerando su jornada parcial, Jadue percibiría aproximadamente la mitad de esa cifra.

Su incorporación se concretó durante noviembre y fue confirmada por fuentes municipales a Radio Bío Bío.

Entre los factores que facilitaron su llegada figura la relación de amistad que mantiene con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. También se consideró su formación y experiencia en arquitectura, urbanismo y gestión municipal.

El regreso de Jadue a una administración municipal ocurre mientras enfrenta medidas cautelares por su presunta participación en el Caso Farmacias.

Actualmente, debe cumplir con firma mensual y arresto domiciliario nocturno. Además, tiene prohibido acercarse al edificio de la Municipalidad de Recoleta.

Formación y trayectoria profesional de Daniel Jadue, previo a su llegada a Cerro Navia

Jadue es arquitecto y sociólogo por la Universidad de Chile. Obtuvo ambos títulos en 2006. Seis años después, en 2012, completó un magíster en Urbanismo y una especialización en Vivienda Social en la misma institución.

A su formación suma un diplomado en Gestión de Calidad Total de la Universidad Católica del Norte. También cuenta con acreditación como consultor del Sistema de Acreditación de Servicios Municipales.

Su experiencia profesional incluye la dirección de proyectos de infraestructura y espacios públicos. Entre ellos destacan la Municipalidad de Pichilemu, el Centro Cultural de Estación Central, la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda y el Parque Histórico del Fuerte Purén.

En el ámbito académico, impartió clases de Taller de Arquitectura y Sociología Urbana en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

También participó en la implementación de sistemas de gestión de calidad en los municipios de La Calera, La Serena y Curanilahue.