Éric Sadin y la amenaza de la IA encabezan el Foro de las Artes de la Universidad de Chile

El filósofo francés dará una conferencia gratuita en la Casa Central el lunes 9. El programa sigue con la primera muestra individual de Antonia Moena en el MAC, una conversación sobre mercado del arte para artistas emergentes y funciones de cine experimental y videodanza.

La duodécima edición del Foro de las Artes, titulada este año Subversión sensible, sigue en noviembre. El encuentro de la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Universidad de Chile ha puesto en el centro qué pueden hacer las artes frente a los cambios tecnológicos y culturales de este tiempo. Para el director de Creación Artística de la casa de estudios, Fernando Gaspar, la respuesta empieza por reconocer que “la creación artística constituye una forma fundamental de conocimiento y permite fortalecer nuestras comunidades”.

“Las estamos quemando”

El momento más esperado del mes llega este lunes 9 de noviembre al mediodía, con la visita de Éric Sadin. El filósofo francés, conocido en todo el mundo por su crítica a las tecnologías digitales, dará la conferencia IA generativas: Un sismo social, cultural y civilizatorio en el Salón Eloísa Díaz de la Casa Central (Alameda 1058). Hablará de lo que la expansión de la inteligencia artificial generativa le está haciendo al conocimiento, a la autonomía humana y a los procesos creativos.

La visita coincide con la llegada a librerías de El desierto de nosotros mismos. El giro intelectual y creativo de la inteligencia artificial (Caja Negra, 2026). En ese libro, Sadin examina los riesgos de entregar nuestras capacidades intelectuales a sistemas automatizados. Su diagnóstico no es amable. “¿A dónde van la creatividad y la reflexión humana? Las estamos quemando, se van a morir”. La entrada es gratuita, con inscripción previa, y la actividad cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Chile.

El amor y las fuerzas sin vida

En las artes visuales, el Foro presenta De atajos y permanencias, la primera exposición individual de Antonia Moena Burgos, la que se inauguró ayer, viernes 6 de noviembre, en el MAC Parque Forestal. Con esculturas e instalaciones inéditas, Moena piensa el amor desde los factores abióticos de la naturaleza: la luz, el agua, el tiempo y la gravedad. Ninguno de ellos tiene vida, pero sin ellos la vida no existiría. La muestra recorre esas fuerzas silenciosas que también sostienen los vínculos afectivos y estará abierta hasta el 6 de diciembre.

Salir al circuito

Otro eje del mes es cómo se mueven y se profesionalizan las nuevas generaciones de artistas. Foro de las Artes en Satélite218 es una exposición colectiva hecha en conjunto con ese espacio de Providencia (Huelén 10, depto. 3B). Reúne pintura, escultura, instalación, fotografía y otras materialidades de 16 artistas visuales formados en la Universidad de Chile, con la idea de abrirles puertas para exhibir, vincularse y circular.

La muestra entra en su tramo final. El jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, habrá una última visita guiada con los artistas. La exposición se cierra con el conversatorio Coleccionismo y mercado: modos de circulación para el arte, donde las cocuradoras Seba Calfuqueo y Mariairis Flores conversarán con Boris Marinkovic, de Fundación Mecenas. Hablarán de las oportunidades, tensiones y desafíos que el mercado y el coleccionismo plantean a quienes recién empiezan.

Cuerpo, búsqueda y deriva

La última parte del programa se traslada a Plataforma Cultural UCHILE (Av. Grecia 3401, Ñuñoa). El viernes 20 de noviembre, a las 11:00 horas, se exhibe Cosas que nunca encontré, cortometraje experimental de Camila Estrella y Bárbara Oettinger. A través de imágenes, textos y sonidos, la obra trata la búsqueda como una experiencia creativa en sí misma. Después de la función habrá un conversatorio sobre el proceso de creación.

En el mismo lugar, el miércoles 25, a las 16:00 horas, Prácticas errantes reúne dos investigaciones sobre la relación entre el cuerpo y su entorno. La primera es GEA (o algunas proposiciones en torno al cuerpo y la naturaleza), una videodanza del Núcleo Interdisciplinario BLANCO sobre los ciclos en que la materia se descompone y se transforma. La segunda es El Paseo, del Grupo Obsolescencia, que usa el caminar, la deriva y el desplazamiento para investigar y crear.

Todas las actividades del Foro de las Artes son gratuitas y abiertas a todo público. La programación completa y los requisitos de acceso están en forodelasartes.cl y en Instagram, @forodelasartes.