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PDI investigará la muerte de Sebastián Lelio tras instrucciones de la Fiscalía

La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó las primeras diligencias y encargó la investigación a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del cineasta.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en que murió el cineasta chileno Sebastián Lelio, quien falleció este viernes a los 52 años.

La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó las primeras acciones investigativas, con el objetivo de determinar cómo se produjo su deceso.

PDI investigará la muerte de Sebastián Lelio tras instrucciones de la Fiscalía

La noticia fue comunicada durante la tarde por su pareja, Amalia Kassai, a través de una publicación en redes sociales realizada en nombre de las familias Lelio Kassai y Campos Watt. “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, señaló el mensaje.

Tras conocerse el fallecimiento, el Ministerio Público confirmó que se iniciaron las diligencias correspondientes. En ese contexto, el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, se trasladó hasta el domicilio del director, ubicado en la comuna de Las Condes, para coordinar las primeras actuaciones y definir los pasos a seguir en la investigación.

La muerte de Lelio generó pesar en el ámbito cultural, donde era reconocido por su trayectoria como director y por el aporte de sus películas al cine chileno. Entre sus obras más destacadas se encuentra Una mujer fantástica, cinta que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

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