Venezolano beneficiado con rebaja de condena por narcotráfico otorgada por Rabat fue detenido nuevamente en Arica

Edixon Josué Escobar García, quien fue condenado en agosto de 2021 a cinco años de presidio por tráfico de drogas.

Un ciudadano venezolano que recibió una rebaja de seis meses en su condena por narcotráfico volvió a ser detenido en Arica por el mismo delito, apenas medio año después de obtener el beneficio.

La resolución fue dictada el 30 de octubre por el Juzgado de Garantía de la ciudad y vuelve a poner bajo cuestionamiento las reducciones de penas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia política que enfrenta el Gobierno.

Se trata de Edixon Josué Escobar García, quien fue condenado en agosto de 2021 a cinco años de presidio por tráfico de drogas. El caso se remonta al 2 de agosto de 2020, cuando Carabineros detuvo a cinco hombres que ingresaban a Chile por un paso fronterizo no habilitado en la pampa Gallinazo.

En las mochilas del grupo se encontraron cerca de 64 kilos de marihuana, seis kilos de clorhidrato de cocaína y uno de pasta base. Escobar, entonces de 21 años, había entregado una identidad falsa al momento de su captura.

Pese a que en abril de 2025 una comisión evaluadora rechazó concederle la libertad condicional tras advertir riesgos de reincidencia, y que meses después Gendarmería le suspendió las visitas por su participación en desórdenes al interior del penal, el ministro Rabat firmó el 23 de abril de 2026 un decreto que redujo su condena en seis meses. La decisión se fundamentó en que la gravedad del delito, por sí sola, no podía ser utilizada para negar el beneficio si se cumplían los requisitos legales.

A ello se sumó una deficiencia en la coordinación entre organismos públicos. Aunque el decreto fue enviado a Gendarmería, a la Seremi de Justicia y al Registro Civil, la notificación no incluyó a la Policía de Investigaciones ni al Servicio Nacional de Migraciones, entidades relevantes para gestionar eventuales expulsiones.

Según los antecedentes, el Ministerio comenzó a incorporar a ambas reparticiones en estos oficios recién en junio de este año. En el caso de Escobar, la expulsión que inicialmente se había dispuesto quedó entrampada por la suspensión de vuelos a Venezuela durante la pandemia, sin que existan registros precisos de que se concretara.