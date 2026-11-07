El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el proyecto será ingresado en las próximas semanas y ratificó la meta de llevar el desempleo a 6,5% al cierre de la administración.

El Gobierno presentará en las próximas semanas una ley miscelánea que contempla 10 medidas para flexibilizar las condiciones de trabajo, entre ellas contratos por hora y ajustes a la aplicación de la jornada de 40 horas.

El anuncio fue realizado por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien además ratificó que el Ejecutivo mantiene el objetivo de reducir la tasa de desempleo a 6,5% al término de la actual administración.

Gobierno prepara ley laboral con contratos por hora y cambios a la jornada de 40 horas

La iniciativa incluirá alternativas para el trabajo híbrido, bandas horarias y modificaciones a las modalidades de contratación. Asimismo, se propone ampliar de cuatro a 16 semanas el período para promediar la jornada de 40 horas, mientras que en el sector turístico ese plazo podría extenderse hasta 52 semanas. Con estas medidas, el Ejecutivo busca aumentar la adaptabilidad laboral y facilitar la contratación.

En medio de las críticas que surgieron en septiembre, cuando Rau se distanció de la meta de desempleo, el secretario de Estado sostuvo que el objetivo sigue vigente. “La meta de Gobierno no ha cambiado. Es 6,5% de desempleo a finales del periodo de Gobierno. Estamos redoblando, triplicando los esfuerzos para conseguir esa meta”, afirmó. Además, planteó que “Sabemos que el empleo se genera con inversión y crecimiento, no se genera por decreto. Es mayoritariamente el sector privado el gran empleador de Chile”.

Por otra parte, el ministro destacó el subsidio a la contratación del plan Chile Despega, que recibió más de 150 mil postulaciones y amplió sus cupos de 25 mil a 100 mil. También valoró el avance del proyecto de Sala Cuna Universal hacia la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En paralelo, el Gobierno presentó Empleo 360, un sistema que busca articular capacitación, certificación e intermediación laboral para responder a las necesidades de contratación en las 16 regiones.