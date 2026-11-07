Kast destacó el aporte de las empresas y de quienes colaboran con la iniciativa. “Cada vez que vemos que el mundo privado apoya, nos alegramos”, afirmó,

El Presidente José Antonio Kast llamó a la ciudadanía a sumarse a la unidad que promueve la Teletón, durante su intervención en la jornada inaugural de la campaña solidaria.

En su discurso, el Mandatario destacó el trabajo de la institución y cerró con una referencia al fenómeno viral entre niños y jóvenes: “hoy día nos toca a nosotros, nos toca a cada uno de nosotros ser un Six Seven”.

Kast llama a la unidad en la Teletón y cierra su discurso con un “Six Seven”

En la instancia, el jefe de Estado recordó el primer eslogan de la cruzada, “Logremos el milagro”, y sostuvo que ese objetivo se ha materializado con la instalación de 16 centros de atención a lo largo del país.

Entre ellos mencionó el recinto de Punta Arenas, que funciona en colaboración con el Club de Leones. Además, valoró que la institución atienda a 32 mil niños y sus familias, junto con destacar el respaldo del sector privado y agradecer a la ministra de Salud, May Chomali, por “un trabajo increíble”.

Presidente Kast participa en jornada inaugural de la Teletón. https://t.co/FtOl8NccXu — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) November 7, 2026

Asimismo, Kast relevó el aporte de las empresas y de quienes colaboran con la iniciativa. “Cada vez que vemos que el mundo privado apoya, nos alegramos”, afirmó, antes de plantear que alguien podría haber sostenido que “esto le toca solo al Estado”.

Sin embargo, destacó el compromiso de los chilenos y advirtió que, sin la Teletón, el país quizás también tendría que enfrentar listas de espera. En ese contexto, sostuvo que “el mayor aporte lo hacen las familias que se levantan y confían”.

Kast llamó a dejar de lado las diferencias y a concentrarse en aquello que une al país, especialmente en torno a las familias, los niños y las personas más vulnerables. También agradeció a las autoridades, al Congreso, a los gobiernos regionales, gobernadores y alcaldes, y manifestó que le gustaría que existiera “un día de acción de gracias que siga el de la Teletón, que es lo que nos une”. “La Teletón la hacemos todos, más allá de nuestro color político”, concluyó, invitando a vivir la unidad durante las “27 horas de amor”.