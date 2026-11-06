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Por primera vez en la historia de Paraguay: Senado destituye por unanimidad a Santiago Peña

Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana fue investido como nuevo presidente de Paraguay.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Senado de Paraguay decidió por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña, en medio de la peor crisis política y financiera del país de los últimos años.

Antes de que el Congreso Nacional informara de su decisión, el propio Peña se valió de las redes sociales para informar: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.

“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”, cerró el destituido presidente de Paraguay.

Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana fue investido como nuevo presidente de Paraguay.

La remoción de Santiago Peña se da en medio del escándalo provocado por el cierre de Ueno Bank, luego que el Banco Central decretara su insolvencia, lo que dio como resultado que las cuentas de tres millones de personas, casi el 50% de la población de Paraguay, fueran congeladas.

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