Vive la cultura, el arte y la historia ferroviaria esta tarde-noche en Quinta Normal

Este viernes 13 de noviembre la Noche de los Museos tiene dos paradas en Quinta Normal. El Museo Ferroviario participa por primera vez, con sus locomotoras iluminadas, y Matucana 100 ofrece visitas guiadas por el curador de Odisea del Espacio, la muestra con que celebra sus 25 años.

Por primera vez en sus más de cuatro décadas de historia, el Museo Ferroviario de Santiago se suma a la Noche de los Museos, la iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entre las 17:00 y las 23:00 horas el público podrá recorrer los jardines del museo, en el interior del Parque Quinta Normal (s/n). La jornada cerrará con un espectáculo de iluminación sobre la “Colección Mayor”: 27 piezas al aire libre repartidas en 20 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La colección reúne 16 locomotoras a vapor, 2 carros de carga, 7 coches de pasajeros, el vagón NS74 del Metro de Santiago y los coches centenarios del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que llegaron al museo en 2025. La pieza más conocida es el coche presidencial, construido por Pullman en Estados Unidos en 1909. En él viajaron al menos siete presidentes, entre ellos Arturo Alessandri Palma, que en 1924 partió desde la Estación Mapocho hacia el autoexilio. El museo funciona desde 1984 y tiene además una casa centenaria, restaurada en 2017, donde se exhiben objetos sobre la vida y los oficios del ferrocarril.

A pocas cuadras, el Centro Cultural Matucana 100 también participa en la Noche de los Museos. Entre las 17:00 y las 21:30 horas habrá visitas guiadas a cargo del curador de Odisea del Espacio. Arte chileno 1908–2026, la exposición con que el centro celebra sus 25 años. La muestra reúne a más de 60 artistas visuales, fotógrafos y poetas, y recorre 118 años de arte chileno en pintura, fotografía, instalación, video, archivo, poesía y acciones de arte. Entre los nombres están Pedro Lira, Alberto Valenzuela Llanos, Roberto Matta, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios, José Balmes, Eugenio Dittborn, Juan Downey, Cecilia Vicuña, Lotty Rosenfeld, el colectivo C.A.D.A. y Las Yeguas del Apocalipsis. Estará abierta hasta el 24 de enero de 2027, de martes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas, con entrada liberada, en avenida Matucana 100, cerca de las estaciones de Metro Quinta Normal y Estación Central.

Foto: Franco Barrios.

El curador es el artista Camilo Yáñez, quien fue el primer curador de artes visuales de M100 entre 2001 y 2008. El título nace de una coincidencia: Kubrick estrenó 2001: A Space Odyssey en 1968, y en 2001 Matucana 100 abrió sus puertas. “La odisea, aquí, no transcurre fuera de la Tierra, sino en las formas en que el arte y la cultura registran los desplazamientos, quiebres y persistencias de una sociedad”, explica Yáñez. El recorrido parte en 1908, año en que se construyó el galpón que hoy alberga las artes visuales del centro, y se organiza en cuatro capítulos sin orden cronológico. “El amanecer de la Tierra” trata el territorio y lo ancestral, y “La gran construcción” aborda la casa, la ciudad y el país. “La noche de Chile” está dedicado al golpe de 1973 y la dictadura, mientras que “Con energía más allá de estos muros” se abre hacia la poesía, la acción colectiva y la recuperación de la democracia.