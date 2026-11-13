Los detalles que se conocen de la detención del papá de Máximo Pavez

El subsecretario aseguró que aún no se ha comunicado con su padre. También dejó en claro que “en ningún caso” es un tema vinculado al Gobierno y apeló a la igualdad ante la ley.

Máximo Pavez Cerda, papá del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

Según se informó, el imputado fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad luego de que chocara con la parte posterior de su vehículo -que iba sin luces- a una carreta, cuyos ocupantes terminaron lesionados producto del impacto.

Pavez Cerda fue trasladado hasta una comisaría donde pasó la noche. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte, quien tiene a cargo la investigación del caso, tomó la decisión de que durante la jornada pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Colina.

En dicha instancia, además del delito de conducir en estado de ebriedad, también se le imputaría el delito de lesiones menos graves o graves, según dio a conocer La Tercera. Sin embargo, se desconoce el estado de las víctimas de esta colisión.

Eso sí, al no haber víctimas fatales, se espera que las medidas cautelares que pueda recibir el papá de Máximo Pavez no sean de las más altas.

“Igualdad ante la ley”

Tras conocerse la noticia, Máximo Pavez comentó que “durante la madrugada de hoy tomé conocimiento a través de mi hermano que mi señor padre estaba involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad“.

“Yo no he tomado conocimiento, no he hablado con él todavía, no he tomado contacto con ninguna otra autoridad. Esto está en el ámbito de las instituciones, esto está en el ámbito de la igualdad ante la ley y por lo tanto lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada que es lo que corresponde”, agregó.

Sobre el estado de su papá, Pavez indicó que “está bien, yo no he podido hablar con él, pero hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley“.

“Yo apenas pueda voy a poder tomar contacto con mi padre porque es mi papá, pero en ningún caso esto es un tema que tiene que ver ni con la Subsecretaría del Interior ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al gobierno y por lo tanto lo que corresponde es que las instituciones funcionen para todos los que estamos acá incluyendo mi señor padre”, cerró.