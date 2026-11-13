VIDEO – La cruda declaración de Mauricio Pinilla: “He tenido tres intentos de suicidio”

Fue en el programa Vértigo donde el exfutbolista dio cuenta de los problemas de salud mental que sufrió, pero que hoy -según dijo- están superados.

La participación de Mauricio Pinilla en Vértigo no pasó desapercibida, ya sea por la particular actitud que demostró y que generó dudas en el público; o por la cruda declaración que hizo al reconocer que tuvo tres intentos de suicidio.

El exfutbolista comenzó su intervención en el estelar de Canal 13 al responder la denominada Pregunta del Pueblo respecto a si es verdad que era un “papito corazón”.

Al abordar su complejo presente familiar, reconoció que “hoy día la relación con mis hijos está un poco compleja, no te voy a mentir“. Esto luego de que en el último año su exesposa Gissella Gallardo le pidiera dejar la casa que compartían, pese a estar separados. “Me dijo: Oye, por favor, tienes que irte“, contó y explicó que aún no tiene una casa propia, por lo que solo logra ver a sus hijos una o dos veces por semana.

Tras esto, Pinilla reveló por primera vez el grave cuadro de salud mental que atravesó en los últimos meses, detallando que “he tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados” y “he tenido tres intentos de suicidio. He estado en cuatro clínicas psiquiátricas, entonces, estas cosas nunca las he contado, pero hoy día estoy más fuerte que nunca”.

Pese a la gravedad de su relato, aseguró que ya dejó los tratamientos y medicamentos porque se siente recuperado y con un círculo íntimo de amigos. “Dejé todo. Estoy feliz, superé todos los momentos malos“, afirmó.

Por último, y en relación a las acusaciones de no pago de la pensión de alimentos, indicó que existen un par de meses impagos debido a trámites judiciales pendientes, aunque aseguró que cubre semanalmente las necesidades de sus hijos.

Lejos de entrar en polémicas con la madre de sus hijos, la llenó de elogios y lanzó una tajante promesa. “Si mañana el tribunal dice que yo debo 30, le voy a dar 40, porque se lo merece, porque es la mejor madre que hoy día pueden tener mis hijos“, sentenció.