“Los agricultores terminan pagando la cuenta”: presidente de la SNA criticó el paro de los camioneros

Antonio Walker llamó al Ejecutivo a “actuar respecto de los descolgados”, tras el acuerdo alcanzado en la víspera con los gremios de los grandes camioneros.

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El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, criticó el paro de los camioneros y alertó de las graves consecuencias que ha generado en el sector.

Luego del acuerdo alcanzado en la víspera con los gremios de los grandes camioneros, que no son parte de las paralizaciones, el líder gremial llamó al Ejecutivo a “actuar respecto de los descolgados“.

Al respecto, Walker aseveró que la paralización de los transportistas vino a “agregarle un pelo más a la sopa”, tras las complicaciones vividas en el sector por los efectos del fenómeno de El Niño, a los que se sumaron los aranceles impuestos por Estados Unidos.

A todo lo anterior se añadió el “aumento brutal de los costos de producción, porque se traspasó el alza del petróleo a los fletes, y también subió muchísimo el costo del mar”, que es como se denomina al transporte de los productos por la vía marítima.

Por qué la SNA criticó el paro de los camioneros

En ese contexto, Walker aseguró en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa que todo lo anterior ha hecho que sean “los agricultores quienes terminan pagando la cuenta. Era muy duro“.

Para explicar por qué el gremio cuestiona el paro de los camioneros, el presidente de la SNA manifestó que “por cada hora que nos demoramos en enfriar una caja de cerezas, es un día menos de venta“.

“Habíamos contratado estos barcos Cherry Express, que tienen alto precio, para ganar cinco días en los packing y las carreteras, y con este paro los estábamos perdiendo. Por lo tanto, estaba haciendo un daño brutal“, aseveró.

Además, “los camiones de hortalizas, frutas y verduras no podían llegar a la Vega Central, a Lo Valledor, ni tampoco a otros mercados mayoristas, porque estaba interrumpida la carretera. Entonces, en definitiva, esto afecta a todos“, concluyó.