Cámara de Diputados despacha Presupuesto 2027 con altercados entre parlamentarios: qué viene ahora

Después de casi 21 horas de tramitación y con altercados entre parlamentarios, a las 6:18 de este viernes, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

Fueron siete las partidas que quedaron sin recursos durante la tramitación: Interior, Educación, Minería, Segegob, Mujer, Culturas y Ciencia. Esta última no contaba con recursos desde la Comisión Mixta y el Ejecutivo, por su parte, no ingresó indicaciones para reponerlos.

Asimismo, otros organismos como el Instituto Nacional de Deportes, Senadis y el Servicio de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia quedaron sin recursos. Lo mismo sucedió con los fondos destinados al Serviu de Tarapacá y los gastos de la subsecretarías del Ministerio del Trabajo. También se rechazó el artículo 3° del proyecto presupuestario, que permitía al Ejecutivo emitir deuda por hasta US$25 mil millones durante 2027

Antes de su despacho, hubo múltiples incidentes entre parlamentarios. Al cruce entre las diputadas Javiera Rodríguez y Lorena Pizarro, se sumó uno entre personeros del Partido Republicano y de Renovación Nacional. Luego de que la vicepresidenta de Renovación Nacional, Ximena Ossandón llamara al orden y censurara al diputado Cristián Araya (REP), por apuntar contra la oposición, a la diputada se le escuchó decir: “Qué patético”.

Araya respondió anunciando que llevaría a Ossandón a la comisión de Ética y el diputado Diego Schalper reprochó a los republicanos el tono durante la discusión presupuestaria. La situación escaló al punto en que el republicano Benjamín Moreno fuera hasta el pupitre de Schalper a encararlo. Varios diputados, entre ellos los PDG Zandra Parisi y Patricio Briones se acercaron a calmar los ánimos.

Quiroz valora despacho del Presupuesto: “Vamos bien encaminados”

Con todo, ahora el Presupuesto 2027 avanza a su segundo trámite constitucional en el Senado. En la Sala del Senado, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de presentar indicaciones de manera de reponer los recursos que fueron rechazados durante el primer trámite en la Cámara.

“Se aprobaron prácticamente todas las partidas. Quedan algunos obstáculos desde luego, pero creo que vamos bien encaminados a terminar este proceso bien. Básicamente, el endeudamiento que está fijado en el artículo 3°, no es el aumento de la deuda, sino que las contrataciones de deudas, gran parte de las cuales son para pagar deudas antiguas. Así que eso desde luego tiene que ser repuesto”, sostuvo al respecto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND).

Según informó la Cámara de Diputados en su sitio web, la mayoría de los rechazos responden a solicitudes para que el Gobierno reevalúe las asignaciones presupuestarias, pues en rigor los parlamentarios no tienen facultades para aumentar los recursos.