Arrau advierte a camioneros que siguen en paro y bloquean rutas: “La ley se va a cumplir”

El titular de Seguridad Pública le recordó a los conductores movilizados que “el Gobierno demostró su disposición al diálogo” con el acuerdo logrado.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, envió un directo mensaje a aquellos camioneros que aún se mantienen en paro, pese a que los principales gremios lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno de José Antonio Kast.

Durante la mañana de este viernes, en distintos puntos, se registraron máquinas estacionadas. La Ruta 68 -en dirección a Santiago y Valparaíso- a la altura de Ciudad de los Valles; y la Ruta 5 Sur en el sector del Puente Maipo son algunas zonas que han registrado este panorama.

Fue a través de su cuenta en X que el secretario de Estado recordó que ayer “el Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga”.

En esa misma línea, ante los camioneros que se mantienen en paro en diversas rutas, Arrau sostuvo que “el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse”.

“La ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público“, cerró.

A sus palabras se sumó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien en Radio 13C afirmó que “el informe que tenemos es que siguen habiendo algunos camioneros apostados en algunas de las vías“.

“Evidentemente, no es comparable con los días de movilización. No hay ninguna justificación para que se produzcan entorpecimientos en las carreteras de nuestro país y, ante ese escenario, la ley y la fuerza pública tienen que actuar”, aseveró.