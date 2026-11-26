Entre hoy y el 4 de diciembre, Santiago combina festivales, conciertos masivos y exposiciones. Fauna Primavera parte hoy en Huechuraba con The Strokes y New Order, la Filarmónica de Santiago toca gratis el sábado en el Parque Araucano y Gorillaz llega al Estadio Bicentenario. Los museos suman la muestra de 21 artistas argentinos en La Moneda y la retrospectiva de Víctor Castillo en el MNBA.

Fauna Primavera parte hoy jueves 26 y dura hasta el sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, con The Strokes el viernes y New Order el sábado. El mismo sábado, a las 20:30, la Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil tocan Mahler y Mozart en el Parque Araucano, con entrada gratuita. Gorillaz se presenta el viernes 4 de diciembre en La Florida. En artes visuales, el Centro Cultural La Moneda inaugura mañana Lo que la noche le cuenta al día, y el Museo Nacional de Bellas Artes mantiene en cartelera La jaula invisible, de Víctor Castillo.

Fauna Primavera 2026: The Strokes, New Order, FKA twigs y Underworld en tres jornadas en Huechuraba

Desde hoy jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre, el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba recibe Fauna Primavera. Las puertas abren a las 17:00 el jueves, a las 16:00 el viernes y a las 12:00 el sábado. Hoy se presentan La Ciencia Simple, Moyka, Hesse Kassel, Juliana Gattas, Godspeed You! Black Emperor y Hot Chip, que cierra a las 22:30 en el escenario principal.

El viernes 27 tocan Asia Menor, Santiago Motorizado, Yung Lean, Courtney Barnett, FKA twigs (20:45) y, como cierre, The Strokes desde las 22:00. El sábado 28 el cartel reúne a Javiera Electra, Winona Riders, El Zar, American Football, Pánico, Of Monsters and Men, Tricky, Johnny Marr y Underworld. New Order cierra el festival con la solo la presencia de Bernard Summer entre los integrantes originales de la banda.

Las entradas se venden en Puntoticket, donde aún quedan pases por día y abonos de tres días, en modalidades General y VIP. También hay afterparty con Pachanga Boys, Peces Raros, Melania Wonder, Nico Castro, The Twelves y Mariana Montenegro.

Gorillaz llega al Estadio Bicentenario de La Florida con The Mountain Tour

La banda virtual británica Gorillaz se presenta el viernes 4 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, dentro de The Mountain Tour 2026. La gira promociona The Mountain, su noveno álbum de estudio, publicado este año. Las entradas están en Ticketmaster y, según La Máquina Medio, cuestan $66.700 en Cancha General, $155.250 en Cancha Frontal y $287.500 en PIT, con cargo por servicio incluido.

El setlist no está confirmado, pero el medio lo proyecta a partir de los shows en el Corona Capital de México y en Lima. En ambos hubo 26 canciones, 22 de ellas repetidas. Según esa estimación, el recital abriría con The Mountain, seguiría con The Happy Dictator, Tranz y Last Living Souls, y recorrería clásicos como On Melancholy Hill, Stylo y Dirty Harry. Cerraría con Feel Good Inc. y Clint Eastwood.

En México tocaron ocho temas del disco nuevo y en Perú seis, mientras que de Demon Days sonaron siete en cada show. Esto indica que el repertorio mezcla material reciente con los éxitos que han marcado la carrera de la banda. Los horarios y los artistas invitados no han sido informados.

Filarmónica al Parque: 120 músicos tocan gratis a Mahler y Mozart en el Parque Araucano

Este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas, la explanada del Parque Araucano (Av. Presidente Riesco 5877, Las Condes) recibe Filarmónica al Parque. Es la primera vez que la Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) tocan juntas. Más de 120 músicos, dirigidos por Paolo Bortolameolli, interpretan la obertura de la ópera Idomeneo, de Mozart, y la Sinfonía n.º 1 Titán, de Mahler. El concierto es gratuito, dura 90 minutos, es apto para todo público y espera convocar a más de 10 mil personas.

Lo organizan la Municipalidad de Las Condes y el Teatro Municipal de Las Condes. La alcaldesa Catalina San Martín lo describe como “una experiencia para compartir en familia, donde la música clásica salga de los teatros y llegue a las personas”. Bortolameolli piensa que “las instituciones culturales no solamente tienen la responsabilidad de abrir sus puertas, sino también de salir por ellas e ir al encuentro de las personas”.

El director dice también que entre el público habrá gente que nunca ha escuchado una orquesta sinfónica en vivo y que “quizás esa noche descubran algo que los acompañará por el resto de sus vidas”. Pablo Aranda, director ejecutivo de FOJI, lo ve como una experiencia inolvidable para los jóvenes de la orquesta, que tocarán bajo la batuta de uno de los directores chilenos de mayor proyección internacional.

Víctor Castillo presenta La jaula invisible en el MNBA, su primera gran retrospectiva en Chile

Hasta el 11 de abril de 2027, la Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes (José Miguel de la Barra 650) exhibe La jaula invisible, la primera gran retrospectiva en Chile de Víctor Castillo (Santiago, 1973). Son cerca de 70 obras de unos 20 años de producción pictórica, provenientes de unas 50 colecciones privadas, entre ellas pinturas emblemáticas, dibujos recientes en carboncillo, esculturas e intervenciones hechas para la muestra. También incluye una instalación inédita y material del archivo personal del artista, como publicaciones de España y Estados Unidos, bocetos, pósteres y juguetes. La curaduría es de Natalia Arcos y la muestra forma parte de la línea “Trayectorias en foco”, que visibiliza a artistas chilenos radicados en el extranjero.

Castillo se radicó en Barcelona en 2004, donde se vinculó al Surrealismo Pop, y luego en Los Ángeles, asociado al Lowbrow. Su obra aborda la violencia, la inocencia, el poder y las contradicciones sociales a través de personajes de narices largas y miradas vacías en escenarios de apariencia infantil. La exposición propone una lectura de símbolos, obsesiones y transformaciones, más que un recorrido cronológico. Arcos destaca a “un artista que ha alcanzado una notable internacionalización”, y el artista dice que la muestra “significa para mí un reconocimiento a toda una vida dedicada al arte”.

El programa público es gratuito, sin inscripción, y se realiza en el Salón José Miguel Blanco. El 7 de enero, a las 17:00, habrá una mesa redonda sobre nuevo coleccionismo chileno con la directora artística Isabel Croxatto y coleccionistas de Castillo. Se publicará además un libro monográfico y habrá recorridos conversados con el equipo del museo. La muestra cuenta con la colaboración de la Fundación Inversión Cultural, mediante la Ley de Donaciones Culturales.

Lo que la noche le cuenta al día: 21 artistas argentinos llegan al Centro Cultural La Moneda

Desde mañana viernes 27 de noviembre y hasta el 7 de marzo de 2027, la Sala Andes del Centro Cultural La Moneda presenta Lo que la noche le cuenta al día, una muestra con más de cincuenta años de arte argentino. Reúne a 21 artistas, entre ellos Marta Minujín, Alberto Greco, León Ferrari, Liliana Porter, Graciela Sacco y Jorge Macchi, además de nombres de proyección internacional como Matías Duville, Tomás Saraceno, Adrián Villar Rojas y Leandro Erlich. El título viene de la novela de Héctor Bianciotti, que narra la llegada de sus padres a la pampa y su viaje posterior a Europa. Desde esa doble travesía, la exposición recorre las luces y sombras de la historia argentina.

La muestra fue concebida para el Padiglione d’Arte Contemporanea de Milán, donde se estrenó en noviembre de 2023, y luego pasó por la Fundación Proa de Buenos Aires y el MAR. La curaduría es de Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, y Diego Sileo, del PAC. Incluye fotografías, pinturas, dibujos, instalaciones, esculturas, videos y performances, varias producidas en Santiago. Minujín exhibe El Partenón de libros prohibidos, Sacco pega en Chile más de cien afiches de su serie Bocanada, Sorrentino levanta El derrumbe, un muro que el sonido irá derribando, y Macchi presenta “La plus que lente”, obra que será destruida al terminar la muestra. Duville presenta una nueva versión de su instalación “Precipitar una especie [RESET]”.

El programa de públicos tiene como actividad central un seminario el sábado 28 de noviembre en La Moneda, con una charla de los curadores y mesas de diálogo con artistas sobre arte latinoamericano, curatoría y circulación internacional. Ese fin de semana, diez artistas de regiones presentarán sus portafolios a los argentinos en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Hasta el 29 de noviembre, Mariana Bellotto y el Grupo Performático Sur desarrollan además Nexo Lab, un laboratorio de danza que culminará con una performance en la muestra. “Con Argentina compartimos mucho más que una cordillera”, dice Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del centro. La temporada incluirá talleres y recorridos mediados.