El usuario podrá definir cuándo quiere que llegue a su destinatario, con un plazo que va desde un mínimo de 10 minutos hasta un máximo de 14 días.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

WhatsApp confirmó que esta semana comenzó a implementar una nueva función, la que permitirá a los usuarios programar textos, fotos y videos para enviarlos hasta dos semanas después de redactarlos.

De acuerdo con lo precisado por la aplicación de mensajería, la herramienta está diseñada para mandar el material incluso si el teléfono está apagado.

Así, el interesado permitirá escribir un mensaje y definir cuándo quiere que llegue a su destinatario, con un plazo que va desde un mínimo de 10 minutos hasta un máximo de 14 días.

Además, la función se encontrará disponible tanto para conversaciones individuales como para las grupales.

En concreto, para activar la herramienta solo será necesario que el usuario redacte el mensaje y mantenga presionado el botón de envío, con lo que se abrirá un selector en el que podrá elegir el día y la hora en que se mandará.

A la vez, permitirá ver todos los mensajes que permanecen pendientes y, si se cambia de opinión, también se podrán eliminar.

Cuándo se implementará la nueva función de WhatsApp en Chile

WhatsApp también reveló que, tras el anuncio de este 25 de noviembre, se contempla un despliegue mundial progresivo durante las próximas semanas, tanto en teléfonos Android como IOS.

Detalló que la liberación será global y no se establecerán diferencias por países o regiones, aunque el acceso no será simultáneo, por lo que algunos usuarios podrán emplear la función antes que otros, incluso si tienen el mismo sistema operativo o la misma versión de la aplicación.

En cuanto a la implementación de la nueva función de WhatsApp en Chile, desde la aplicación no se ha revelado aún una fecha oficial para su activación, la que, en definitiva, dependerá de la habilitación progresiva implementada por Meta.

Así, de momento, no es posible aseverar que todos los usuarios chilenos de la aplicación tendrán la herramienta a su disposición hoy jueves, mañana viernes o en alguna fecha claramente establecida.