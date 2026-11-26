El jefe de bancada se desmarcó del diputado Romero luego de que descartara una eventual coalición con Chile Vamos.

Al interior del Partido Republicano se generó una nueva tensión tras las declaraciones del diputado Agustín Romero, quien descartó una eventual coalición con Chile Vamos.

Sus palabras provocaron una rápida reacción de Benjamín Moreno, jefe de bancada de la colectividad, quien se desmarcó de esa postura y defendió la colaboración política.

La controversia surgió durante una entrevista de Romero en el pódcast Cómo te lo Explico. En esa instancia, el diputado aseguró que “no hay ninguna posibilidad” de formar una coalición con Chile Vamos. Para graficar las diferencias entre ambos sectores, afirmó que son como “el agua y el aceite”.

Benjamín Moreno se distancia de los dichos de Agustín Romero y defiende el diálogo con Chile Vamos

La respuesta llegó a través de la cuenta de X de Benjamín Moreno. El diputado rechazó que las declaraciones de Romero representen la posición de la bancada republicana.

“Como jefe de bancada del Partido Republicano quiero ser muy claro: las declaraciones del diputado Romero no representan a la bancada Republicana en absoluto”, sostuvo.

Moreno también defendió la disposición de su sector a trabajar con otras fuerzas políticas. En ese sentido, afirmó que el objetivo debe ser sumar apoyos para impulsar iniciativas en beneficio del país.

“Como bancada vamos a trabajar con todos aquellos que estén disponibles para sacar a Chile adelante y no vamos a prescindir de nadie en ese esfuerzo”, señaló.

Finalmente, el jefe de bancada agradeció a quienes han colaborado con el Gobierno y llamó a construir un proyecto político que vaya más allá de las diferencias entre partidos. “El futuro de Chile y sus instituciones está primero”, sentenció.