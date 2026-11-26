Aunque no se aclaró si será permanente o temporal, la restricción afectará a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia.

NVIDIA.

Menos de 72 horas después del regreso de Jensen Huang como CEO, Nvidia prohibió el envío de servidores informáticos que contienen sus chips de inteligencia artificial a cuatro países, según informó este jueves el Financial Times.

La decisión se enmarca en la decisión de la administración de Donald Trump de endurecer los controles para la exportación de estos componentes, luego de que se divulgara el presunto expionaje por parte de China al cofundador del gigante tecnológico estadounidense.

Con anterioridad, desde 2022, Estados Unidos comenzó a restringir la exportación de chips a China, tras argumentar preocupaciones por la seguridad nacional.

Nvidia no aclaró si prohibición de enviar chips es permanente

De acuerdo con lo que reportó el citado medio, Nvidia ordenó a sus socios fabricantes que dejen de enviar los servidores informáticos que contienen sus chips a compradores de cuatro países, todos ellos asiáticos.

Financial Times, que no aclaró si la restricción será permanente o temporal, detalló que los países en cuestión son Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia.

El diario británico reveló que un ejecutivo de un proveedor de servicios en la nube declaró que las nuevas normas de Washington habían provocado un “caos absoluto” en la región.

El escándalo de Nvidia surgió luego de que se reveló el romance de Huang con Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur a la que se investiga por la supuesta transferencia de chips de Nvidia a China, eludiendo las normas impuestas por Washington.