La chilena que quedó en el top 12 del concurso dio a conocer diferentes incidentes que sufrió durante su paso por el Miss Universo 2026.

Una serie de incidentes marcaron la experiencia de Dominga López durante su participación en Miss Universo 2026. La modelo contó que sufrió cambios en su maquillaje sin haberlos solicitado y que terminó con una quemadura en el hombro luego de que una plancha para el pelo cayera sobre ella.

López compartió estos episodios durante una transmisión en vivo por Instagram. Su relato volvió a instalar en redes sociales las teorías sobre un supuesto sabotaje durante el certamen.

Según explicó, hasta ese momento había estado a cargo de su propio maquillaje. Incluso realizó sola ese trabajo para la competencia preliminar. El equipo local, en tanto, se limitaba a hacer pequeños retoques sobre el resultado que ella ya había conseguido.

Sin embargo, la situación cambió el día anterior a la final. La modelo llegó maquillada a los ensayos y se sentó en el puesto de retoques para que le arreglaran el cabello y revisaran algunos detalles. Antes de comenzar, aseguró que pidió expresamente que no modificaran su maquillaje.

Pero el cansancio terminó jugando en su contra. López contó que estaba muy somnolienta y que apenas podía verse en el espejo porque no tenía puestos sus lentes ópticos. Con el paso de los minutos, comenzó a quedarse dormida y permitió que la maquilladora trabajara según su propio criterio.

Al despertar, se encontró con un resultado que no le gustó. La jefa del equipo de maquillaje consideró que debían retirar todo el trabajo y comenzar nuevamente.

La modelo recordó que se había levantado a las 4 de la mañana para maquillarse y que estaba conforme con el resultado. Pese a ello, tuvieron que quitarle todo y repetir el proceso.

Dominga López denunció una quemadura en Miss Universo 2026

El cambio de maquillaje no fue el único problema que enfrentó. Mientras el equipo realizaba los retoques, una plancha para el pelo cayó directamente sobre su hombro y le provocó una quemadura que, según contó, le dejó una cicatriz.

“Me estaban retocando cuando se les cayó la plancha arriba de mi hombro y me quemaron. Y yo decía: No, basta nomás, por favor“, relató.

La modelo también recordó otro episodio ocurrido cuando logró avanzar al top 30. En esa etapa debía desfilar en traje de baño, pero tuvo un inconveniente mientras se cambiaba de vestuario: al quitarse los aros, comenzó a sangrarle una oreja. De acuerdo con su testimonio, el sangrado no se detenía.

Aunque López relató los episodios con humor y aseguró que no atribuyó una mala intención a lo ocurrido, sus declaraciones generaron nuevas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron estos incidentes como posibles señales de sabotaje durante su paso por el concurso.