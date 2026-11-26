La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el resto de los integrantes del máximo tribunal ya emitió un pronunciamiento sobre los hechos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la recusación de diez ministros titulares y dos suplentes de la Corte Suprema, que de esta forma no podrán revisar la apelación de la segunda solicitud de desafuero que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas).

Aquello, luego de que el tribunal de alzada capitalino consideró válido el argumento de la defensa del parlamentario, en cuanto a que dichos magistrados ya emitieron un pronunciamiento respecto de los mismos hechos, cuando se tramitó su desafuero mientras era diputado.

La recusación que presentó el abogado defensor del legislador, Nelson Salas, invocó precisamente el artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales, que establece una causal de inhabilidad para jueces que hayan manifestado previamente su opinión sobre la materia que deben resolver.

El senador Miguel Ángel Calisto es acusado por el Ministerio Público de presunto fraude al fisco y fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, que conllevaron un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos.

Hace un año, el máximo tribunal del país confirmó el desafuero del entonces diputado pero, tras asumir como senador y debido a su nuevo fuero parlamentario, la Fiscalía solicitó un nuevo desafuero, lo que acogió la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el pasado 6 de octubre, tras lo cual la defensa de Calisto llevó el tema a la Corte Suprema.

Los jueces de la Corte Suprema que verán el desafuero de Calisto

Ahora, tras la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, diez ministros titulares y dos suplentes del máximo tribunal quedaron inhabilitados para revisar esta segunda solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto.

Entre ellos se cuentan los magistrados Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, María Soledad Melo y Mireya López.

Respecto de los ministros titulares que sí podrán integrar el pleno de la Corte Suprema, figuran Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, Jessica González, Marisol Rojas, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, a los que se deberán sumar otros suplentes para completar los 11 que se exigen para sesionar.