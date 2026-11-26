El estudio de la UDP revela cambios en sus hábitos digitales, expectativas laborales y formas de entretenimiento. También registra un 69% de desaprobación al Gobierno de José Antonio Kast, un alto desinterés por la política y una creciente preocupación por la situación económica.

Una fotografía de la generación Z entregó este jueves la Universidad Diego Portales, a través de su 18° Encuesta Participación, jóvenes y consumo de medios. El sondeo, aplicado a mil jóvenes de entre 18 y 29 años de las tres regiones más pobladas del país, dio cuenta de que la inteligencia artificial ya forma de parte de su rutina, que las redes sociales son el medio de información más utilizado y que las apuestas en línea aparecen entre sus prácticas de entretenimiento.

Por otra parte, conseguir un trabajo estable ganó terreno entre un sus principales aspiraciones y la situación económica se instaló como una de sus mayores preocupaciones.

Uno de los principales resultados políticos del estudio es la evaluación de la actual administración. Un 69% desaprueba la forma en que el Presidente José Antonio Kast está conduciendo el Gobierno, frente a un 12% que la desaprueba. Se trata de la primera medición de Kast en esta encuesta y de la aprobación más baja registrada para un gobierno en el segmento juvenil, considerando que la anterior administración alcanzaba un 35% en 2025.

Un 44% declaró no haber tenido ningún interés en la política, el nivel más alto de la serie 2023-2026. Sin embargo, un 72% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, su mayor registro desde 2015. Además, un 18% participó en una marcha durante los últimos doce meses, el doble que el año pasado.

Instagram, TikTok y el uso de la IA

Consultados por el uso cotidiano de las redes sociales, los jóvenes posicionaron a Instagram en el primer lugar, con 61%, la cifra más alta desde 2022. WhatsApp aparece en segundo lugar (21%), seguida por TikTok (12%).

Las redes sociales siguen siendo la principal vía para informarse para la generación Z, aunque el consumo frecuente de noticias en estas plataformas cayó al 41%, frente al 49% registrado en 2025. La televisión abierta, con 25% supera a los diarios y portales de noticias de internet, que alcanzan el 18%.

Asimismo, el sondeo también evaluó la exposición a contenidos asociados a la denominada “machósfera”, es decir, comunidades virtuales que promueven modelos agresivos de masculinidad. Un 85% afirma que publicaciones o videos sobre la masculinidad le aparecen en redes sociales sin buscarlos, mientras que un 12% dice que los busca y un 3% combina ambas prácticas. TikTok es la plataforma donde más se encuentran estos contenidos (49%), seguida de Instagram (30%).

Otro de los resultados apunta a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. El 77% declara haber utilizado al menos una vez un chatbot durante el último mes y un 58% dice hacerlo varias veces a la semana o a diario. ChatGPT lidera entre quienes utilizaron estas plataformas, con un 76%, seguido por Gemini (41%) y Meta AI (24%). Sus principales usos son buscar información o aprender sobre algún tema (59%), realizar tareas de estudio o trabajo (57%) y redactar o corregir textos (47%).

La encuesta también abordó la relación emocional con estas herramientas Un 60% dice que se sentiría incómodo si otras personas supieran lo que conversa con un chatbot y un 31% afirma que le resulta más fácil contarle ciertas cosas a una IA que a otra persona.

Bienestar y aspiraciones

Estudiar o completar una carrera es la principal meta personal para el 58% de los encuestados. Sin embargo, conseguir un trabajo estable es lo que más aumenta respecto de la medición anterior, con un salto de 28% a 49% en un año. En contraste, la meta de comprar una vivienda cayó de 37% a 23%.

La situación económica aparece como una preocupación central. El 43% la menciona como el principal problema que afecta al país, frente al 21% del año anterior. La delincuencia, en cambio, bajó de 41% a 22%. En el plano personal, la economía también encabeza las preocupaciones, pues un 37% la identifica como su principal problema.

La percepción sobre el el futuro para la generación Z es pesimista. Un 43% cree que la situación económica del país será peor durante los próximos tres años y un 45% siente que sus condiciones para acceder a una vivienda propia son peores que las de sus padres a la misma edad.

Respecto del bienestar emocional, un 31% presenta síntomas leves o superiores de ansiedad o depresión, según el instrumento de tamizaje utilizado por el estudio. Aunque no constituye un diagnóstico clínico, el síntoma más frecuente fue sentirse nervioso, ansioso o al límite, reportado por un 41% durante las últimas dos semanas.

Videojuegos y apuestas en línea

En materia de entretenimiento, un 25% declaró que juega videojuegos varias veces a la semana o a diario en un celular o tablet; mientras que en cuanto a computadores y consolas un 68% dijo no haber jugado con esos dispositivos durante el último mes.

El estudio también detectó que un 10% apostó dinero en plataformas en línea durante los últimos doce meses, con una diferencia del triple entre hombres (16%) y mujeres (4%). Además, un 41% declaró haber visto publicidad de apuestas o casinos en línea frecuentemente o todo el tiempo en el último mes.

Asimismo, un 28% dijo que algún streamer al que sigue promociona contenido de apuestas en línea, mientras que un 47% sostuvo que ninguno de sus amigos apuesta. En cuanto al rol del Estado, un 69% considera que estas plataformas deberían funcionar solo con licencia y regulación, versus un 21% que cree que deberían prohibirse.