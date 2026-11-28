Héctor Valdés presenta una colección de obras en bronce y resina que rescata la memoria de las mujeres que acompañaron al Ejército durante el conflicto de 1879.

Durante décadas, sus nombres quedaron relegados a un segundo plano en los relatos de la historia nacional. Fueron mujeres que acompañaron a los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico, enfrentaron las duras condiciones del desierto, atendieron heridos, prepararon alimentos y, en algunos casos, también participaron en acciones de combate. Hoy, sus historias vuelven a cobrar protagonismo a través del arte.

Se trata de las cantineras, mujeres que tuvieron un papel fundamental durante la Guerra del Pacífico y cuya contribución será homenajeada por el cirujano plástico y escultor chileno Héctor Valdés, quien presentará la exposición “Cantineras, Heroínas en la Guerra del Pacífico”, una colección de esculturas que busca devolverles presencia y reconocimiento a estas protagonistas de la historia chilena.

La muestra, inaugurada el viernes 27 de noviembre en el Museo Histórico y Militar de Chile, reúne obras realizadas en bronce y resina, inspiradas en mujeres como Irene Morales, Filomena Valenzuela y Juana López, cuyos nombres forman parte de la memoria de quienes participaron en el conflicto.

Más que reproducir sus rostros o vestimentas, el trabajo de Valdés busca representar la dualidad de estas mujeres: por una parte, la sensibilidad y el espíritu de cuidado de quienes auxiliaban a los soldados heridos y enfermos; y por otra, la valentía y determinación de quienes enfrentaron los peligros de la guerra en un escenario históricamente dominado por hombres.

La iniciativa nació hace aproximadamente dos años, cuando el escultor comenzó a modelar las primeras figuras en arcilla durante sus estadías en Chile. Posteriormente continuó desarrollando la colección en España, donde también se realizaron fundiciones en bronce en talleres de Madrid. Las piezas fueron trasladadas paulatinamente a Chile hasta completar esta serie que hoy acoge el Museo Histórico y Militar.

Para Héctor Valdés, este proyecto representa mucho más que una exposición artística. Es una manera de reconocer a mujeres cuya entrega y sacrificio merecen un lugar destacado en la historia del país.

“Es imposible no rendirles un homenaje, y este es aún pequeño. Merecen más”, señala el escultor, quien manifiesta una profunda admiración por la capacidad de entrega y valentía de estas mujeres.

El artista también plantea que su reconocimiento no debería limitarse a una muestra temporal, sino formar parte de la memoria cotidiana de los chilenos. “Merecen que sus nombres los tengamos en nuestras plazas y calles, y en los libros de historia, en el día a día y en nuestras vidas”, sostiene.

Inauguración

La exposición temporal “Cantineras, Heroínas en la Guerra del Pacífico”, del escultor Dr. Héctor Valdés, será inaugurada el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el Salón Escuelas Matrices del Museo Histórico y Militar de Chile y permanecerá abierta al público hasta el 29 de enero de 2027.

Lugar: Avenida Blanco Encalada 1550, Santiago.

Organizan: Museo Histórico y Militar de Chile y Corporación Patrimonio Histórico y Militar.

Horarios:

• Martes a viernes: 09:30 a 16:30 horas.

• Sábado: 10:00 a 14:00 horas.