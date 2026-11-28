Hasta el lugar llegaron efectivos de la PDI, el Ejército y el delegado presidencial Cristián Sayes para concretar las primeras diligencias.

AGENCIA UNO

Un vehículo explotó tras detonar una mina antitanque en el hito 16, en la frontera con Perú en la Región de Arica,

Hasta el lugar llegaron efectivos de la PDI, el Ejército y el delegado presidencial Cristián Sayes para concretar las primeras diligencias.

El delegado Cristián Sayes explicó que “un vehículo ingresó al campo minado detonando una bomba antitanque explotando en el lugar. Se presentó inmediatamente personal del Ejército y Policía de Investigaciones, es una noticia en desarrollo y vamos a ir informando en cada momento que tengamos algún avance en este proceso investigativo”.

Junto con ello, está indagando si la explosión dejó a personas fallecidas.

Según consignó radio Biobío, el incidente se habría originado por negligencia, ya que la Jefatura de Área Fronteriza detectó cortes de cierre perimetral para poder ingresar al lugar donde ocurrió la explosión.

“Este 27 de noviembre, a las 23:30 horas, se detectó la aproximación de un vehículo al campo minado ubicado en el sector frente al Hito 16 en la frontera con Perú, además de otros dos vehículos ubicados en las cercanías del sector”, detalla el documento.