Colocarse en una trinchera, como lo vemos permanentemente en la extrema derecha, no le hace bien al país ni tampoco la caricatura, los memes, el grito o la incapacidad de construir más allá de lo que uno representa”, sentenció.

AGENCIA UNO

La senadora Yasna Provoste (DC) expresó su postura por la polémica causada por el Caso Firmas, apuntando que el país “necesita acuerdos más grandes, no tinterilladas ni triunfos precarios de uno o dos votos”.

La parlamentaria, que preside Comité Unido – que reúne a senadores DC, PC, FA y FRVS- defendió las conversaciones que llevó adelante con Hacienda para destrabar una serie de partidas clave del Presupuesto 2027.

Este diálogo permitió reponer partidas emblemáticas, como el programa Yo Elijo Mi PC, los Sitios de Memoria y el financiamiento para el Fondo Previsional, a cambio de dar los votos para aprobar la solicitud de endeudamiento fiscal de hasta 25.600 millones de dólares hecha por Hacienda.

Ante esto, fue consultada en La Tercera sobre la estrategia del PS que dejó al descubierto el Caso Firmas, planteando que “el país necesita acuerdos más grandes, no tinterilladas ni triunfos precarios de uno o dos votos”.

“Mientras unos discutían de firmas y de quórum, desde nuestro comité estábamos pensando en cómo mejorábamos las pensiones, cómo garantizábamos una mejor salud y cómo asegurábamos la restitución de los computadores”, recordó la senadora Provoste.

En esta línea, la legisladora recalcó que “yo espeto a quienes puedan tener un camino distinto, (pero) nosotros vamos a seguir dialogando (en caso de que los beneficios sociales se vean amenazados), incluso sabiendo que la unanimidad no va a ser posible o no va a ser un trabajo fácil”.

“Espero que quienes estamos desde el mundo progresista seamos capaces de colocar el mejor esfuerzo para reconectar con la ciudadanía (…). Colocarse en una trinchera, como lo vemos permanentemente en la extrema derecha, no le hace bien al país ni tampoco la caricatura, los memes, el grito o la incapacidad de construir más allá de lo que uno representa”, sentenció.