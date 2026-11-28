Ad portas de que la Cámara vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, las bancadas de oposición hicieron un llamado a aprobar el libelo y a respaldar la responsabilidad política que se le atribuye al secretario de Estado.

AGENCIA UNO

La acusación constitucional contra la el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, llega este lunes 30 de noviembre a la Sala de la Cámara de Diputados luego de que la comisión revisora aprobara el informe.

Desde la oposición enfatizaron que lo central ahora es la decisión que deberán adoptar los parlamentarios frente a los antecedentes expuestos durante la investigación y a los tres capítulos que sustentan el requerimiento.

El libelo cuestiona las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños; los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad; y eventuales infracciones al principio de probidad.

Las bancadas opositoras advirtieron que abstenerse tiene el mismo efecto que rechazar el libelo para alcanzar la mayoría requerida y emplazaron a los parlamentarios a explicar públicamente sus decisiones.

La jefa de bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, sostuvo que “debemos estar a la altura de lo que nos está exigiendo la ciudadanía: que el ministro Rabat asuma su responsabilidad política en la rebaja de penas, y sea removido de su cargo. Por eso le hago un llamado a la ciudadanía a estar atenta a la votación de la acusación constitucional este lunes.

“Aquí hay dos caminos, por un lado quienes estamos del lado de las víctimas, de los niños, niñas y adolescentes y sus familias; y por el otro, quienes están del lado de los victimarios, violadores abusadores y pederastas. Abstenerse no es opción porque significa salvar al ministro Rabat”, agregó.

Raúl Leiva, jefe de la bancada de diputados PS, expresó “esperamos que los parlamentarios entiendan y comprendan que aquí hay infracción legal y constitucional que habilita a la acusación constitucional y además el sentir de la ciudadanía. Y algo es muy importante en esta votación, es legítimo, se puede aprobar o rechazar y cada uno tiene que asumir los costos políticos de apoyar, rechazando una acusación constitucional al gobierno del presidente Kast y al ministro Rabat, que anticipó condenas, rebajó condenas, no por cualquier delito, sino que por violación de menores de edad y por abuso sexual de menor de edad. Eso es lo complejo. Pero además tienen que asumir la responsabilidad quienes se abstengan y voten amarillo”.

Mientras que, la jefa del comité PC e independientes, diputada Daniela Serrano, dijo que “esto no se trata de un mero cálculo de cuántos votos tiene la oposición y cuántos votos no. Acá se trata de una responsabilidad con las víctimas, de hacer valer nuestra atribución fiscalizadora ante un ministro que no tenía obligación alguna de conceder un beneficio. Quienes no vayan a votar el día lunes a la Cámara de Diputados tendrán que darle una explicación al país si están del lado de las víctimas o están del lado de hoy día blindar a un ministro de Estado que ha metido sistemáticamente tanto a la Cámara de Diputados como al país”.

En tanto, la diputada Emilia Schneider (FA) explicó que “la acusación constitucional al ministro Rabat no se trata de una pelea entre el oficialismo y la oposición, tampoco de interpretaciones jurídicas nada más. Esto se trata de las víctimas, y cómo cuando el ministro actúo fuera de la ley y la Constitución las abandonó. El Estado las abandonó cuando tomaron la decisión de rebajar penas a pedófilos y violadores de DDHH. El lunes rechazar o abstenerse, es lo mismo, es defender la impunidad de estos criminales atroces y defender a Rabat y al gobierno. Abstenerse es seguir abandonando a las víctimas. Esperamos que las y los diputados voten como la mayoría de los chilenos y chilenas esperan”.