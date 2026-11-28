Especialistas detallaron cómo las dificultades para encontrar trabajo restringen el gasto familiar y advierten sobre la presión que tienen las personas en estas fechas en torno a su consumo, lo que hace que recurran a préstamos.

Las dificultades para encontrar empleo están reduciendo el presupuesto que las familias pueden destinar a las compras navideñas, así lo planteó el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens, al analizar la Encuesta de Navidad 2026 elaborada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El estudio situó el presupuesto promedio para regalos en $117.300, una disminución nominal de 5,4% respecto de 2025. Además, un 43% de los encuestados señaló que gastaría menos que el año anterior. Saens vinculó este ajuste con la falta de ingresos laborales, destacando que “hay más de un millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Eso claramente ha restringido el presupuesto de las familias para la Navidad”.

En tanto, el académico de la FEN de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme, complementó esta explicación señalando que aún no se ha recuperado “el empleo pospandemia y eso se traduce en menos personas con ingreso y naturalmente menos presupuesto para todo tipo de gastos, incluido los gastos de fin de año”.

Celebraciones financiadas con deuda

La encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio también mostró que un 16,3% de los consultados contempla pedir un préstamo para cubrir los gastos navideños, incluidos regalos y alimentación, frente al 14,1% registrado en 2025.

Para el académico Saens, esta mayor intención de endeudamiento expresa las dificultades para afrontar los desembolsos de diciembre y, “cuando el sueldo no alcanza o simplemente no hay sueldo, el mayor gasto que significa diciembre para las familias chilenas es cubierto con deuda”, explicó.

El profesor Riquelme por su parte advirtió que las expectativas de regalos, especialmente entre los niños, pueden presionar a los padres a endeudarse cuando todavía deben enfrentar los gastos de vacaciones y, posteriormente, los compromisos de marzo.

En ese sentido indicó que en este contexto “una de las peores decisiones económicas que uno puede tomar es pedir créditos para consumir”. Por su parte, el profesor Saens alertó que las familias pueden terminar pagando durante meses los gastos de una celebración.

Por último y aunque un 87% de los encuestados mantiene su intención de comprar, Saens proyectó que esa disposición podría traducirse en menores ventas en términos reales ya que si bien “la gente igual va a comprar porque regalar en Navidad es una tradición, la compra va a ser más chica”, concluyó.