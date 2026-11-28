Kast apuntó a su reciente gira a Asia, con pasos por China, Japón y Vietnam, como ejemplos que lo hicieron cambiar de parecer.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast reivindicó los viajes al extranjero que en su momento le criticó al ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, aseverando que no entendía su importancia en materia económica.

Kast expresó estas palabras durante la inauguración de la feria agrícola y ganadera Sago Fisur, en la Región de Los Lagos, junto al propio Frei.

El jefe de Estado destacó el rol de Eduardo Frei, a quien nombró embajador de Chile en misión especial, indicando que “ya le pedí disculpas, así que no me pidan que le pida disculpas de nuevo por los viajes. Porque don Eduardo viajaba mucho y yo no lograba entender por qué viajaba tanto”.

Kast apuntó a su reciente gira a Asia, con pasos por China, Japón y Vietnam, como ejemplos que lo hicieron cambiar de parecer.

En esta línea, destacó la labor del ex presidente para abrir mercados para los exportadores chilenos: “Cada kilo de carne, cada kilo de cereza, cada kilo de grano llega al Asia-Pacífico”.

Kast además reiteró su llamado al empresariado a invertir y así mejorar los magros números económicos que tiene el país en este 2026.