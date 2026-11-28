Meza, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación (2007) es considerado una figura clave del teatro nacional.

El Teatro ICTUS comunicó el fallecimiento del director teatral y dramaturgo Gustavo Meza, a la edad de 88 años. Meza, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación (2007) es considerado una figura clave del teatro nacional.

“Ha partido Gustavo Meza, otro gran artista. Premio Nacional, gran conocedor del teatro chileno y fundador de una prestigiosa escuela de actuación”, precisó la organización en redes sociales.

“Su paso por Ictus marcó a varias generaciones. Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa”, precisó.

“Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia. Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre (Delfina Guzmán) y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años. Descansa en paz”, cerró.

Gustavo Meza egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y en 1974 fundo Teatro Imagen, de la mano de Tennyson Ferrada y Yael Unger.

También estuvo a cargo del Teatro Nacional Chileno (TNCH) y fundó su propia escuela de actuación.