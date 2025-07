Labubu, de juguete a lujo

Convertido en un fenómeno cultural global, Labubu fusiona lo adorable con el lujo y la nostalgia. Celebridades y marcas premium lo integran en moda y relato, redefiniendo tendencias. Como en el pasado con “Cabbage Patch” o “Furbys”, su estrategia de marketing y coleccionismo conecta con generaciones. Te contamos cómo este pequeño duende está revolucionando la cultura pop, las redes sociales y el mercado del lujo.

filosos dientes y orejas puntiagudas que vive en los bosques nórdicos. Hoy, se ha transformado

en un codiciado “charm” de lujo, adornando bolsos de marcas como Hermès, Louis Vuitton o

Chanel, evocando una nostalgia similar a la de los Tamagotchis y Monchichis. La visibilidad de

“Labubu” entre celebridades como Lisa de BlackPink, Rihanna y Kimora Lee Simmons ha

consolidado su estatus como símbolo de moda y ternura. Este impulso mediático, junto con la

estrategia de marketing de su empresa matriz, Pop Mart, ha sido clave para su éxito.

De China con amor

El mercado de los juguetes coleccionables en China ha sido el caldo de cultivo perfecto para

“Labubu”. Ha crecido de manera exponencial, y este personaje, en particular, se ha convertido

en el buque insignia de Pop Mart, la empresa detrás de su éxito arrollador. Su influencia va

mucho más allá del nicho de los coleccionistas, actualmente estamos viendo a marcas de

diversos sectores integrando a “Labubu” en sus campañas, lo que demuestra su alcance

masivo y su capacidad para revitalizar el interés de los consumidores, trascendido las barreras

de ser solamente un juguete para convertirse en un verdadero ícono de la cultura pop.

Los números no mienten. Las ganancias de sus creadores se han casi triplicado durante este

año, un dato que subraya la demanda global y el fervor que despiertan estos muñecos. Es una

clara indicación del poder que tienen los objetos de deseo en el mercado actual. Se podría

argumentar, incluso, que este ascenso meteórico está energizando el “poder blando” de

China, proyectando una imagen cultural vibrante y atractiva a nivel mundial. Un claro ejemplo

de cómo un producto de entretenimiento puede tener un impacto significativo en la

percepción internacional de un país.

El 2025 es un año clave para Labubu. Las tendencias indican que su popularidad sigue en

ascenso, con nuevas colecciones, colaboraciones y lanzamientos que mantienen la frescura y el

interés. Hay un mercado mayorista activo, con precios que reflejan la alta demanda y el valor

percibido de estas figuras. La clave reside en esa combinación de diseño cautivador, la

emoción de la colección y la sensación de logro al adquirir estas piezas únicas, una fórmula que

ya hemos visto antes en fenómenos como los Funko Pop o los famosos Art Toys, pero que

Labubu ha sabido perfeccionar y llevar a un nuevo nivel, el lujo.

Labubu ofrece lecciones valiosas de marketing: la importancia de la narrativa visual, la

creación de una comunidad leal y el manejo inteligente de la cultura pop, pilares

fundamentales de su estrategia. No se trata solo de vender un producto, sino de vender una

experiencia, una conexión emocional y un sentido de pertenencia a una tendencia global. Es la

perfecta sinergia entre arte, comercio y psicología del consumidor.

La tendencia Kawaii

Kawaii representa un juego artístico al estilo Andy Warhol, “una imagen popular que atrae las

miradas y te hace querer llevarla a casa”. Labubu, la figura creada en 2015 por el artista

hongkonés Kasing Lung, es un poderoso ejemplo de cómo el consumismo pop captura el

mundo.

Labubu encarna un estilo particular dentro del Kawaii: el “creepy-cute” (aterradoramente

tierno). Un muñeco de peluche que se asemeja a un pequeño monstruo, pero con una

apariencia inexplicablemente adorable que lo ha convertido en una sensación viral. Su encanto

reside en esta dualidad, demostrando que lo lindo y lo aventurero pueden coexistir. No solo

busca divertir y destacarse, sino que también convertirse en un símbolo de creatividad y gusto

individual en la cultura juvenil.

Parte del atractivo y una estrategia brillante dentro de la tendencia Kawaii, es la venta en

“blind boxes” (cajas misteriosas). Esto significa que la figura exacta dentro del paquete es un

secreto hasta que se abre, añadiendo un elemento de sorpresa y emoción a la experiencia de

compra. Los expertos ven la popularidad de estos monstruos como un fenómeno de moda que

indica pertenencia a un grupo, un claro signo de que ser parte de esta tendencia es una

declaración de estilo.

Esta película ya la vi

Si Labubu está en la cima hoy, es porque la historia de los juguetes es un eterno viaje retro

que nos lleva desde los Cabbage Patch Kids hasta los Furbys. Recuerdo perfectamente cuando

las muñecas Cabbage Patch causaron furor en los 80; la gente hacía filas interminables para

comprar estos bebes dentro de un repollo. Una locura similar a lo que vemos ahora con los

Labubu, con la genialidad que el repollo se cambió por carteras de lujo. Es ese mismo

sentimiento obsesivo coleccionable, esa necesidad de tener el original o la edición limitada,

lo que impulsa el mercado. Según recuerdo también los Cabbage respondían a la tendencia

“blind boxes” lo cual fue parte de su repercusión en ventas.

Después llegaron los Furbys, esos pequeños bichos parlanchines que fueron un fenómeno

navideño, demostrando que la innovación y la interacción podían llevar a un juguete a lo más

alto. Piensen también en clásicos atemporales de ventas como los LEGO, la siempre

reinventada Barbie, la intriga del Cubo de Rubik, o la adicción del Tamagotchi y el Tetris.

Todos ellos comparten que supieron conectar con su época y crear una demanda insaciable.

Hoy, tanto los Cabbage Patch Kids como los Furbys siguen siendo objetos de culto para

coleccionistas y aficionados, con un activo mercado de artículos nuevos y usados. Labubu, con

su diseño singular y su estrategia de escasez, ha sabido capitalizar esa nostalgia y ese deseo

inherente en el ser humano de poseer algo único. Es la misma dinámica de marketing, pero

adaptada a los nuevos tiempos, donde las redes sociales y la globalización amplifican el

fenómeno a una velocidad vertiginosa.

La conquista de las redes sociales

Labubu no es solo un muñeco coleccionable; está siendo un fenómeno impulsado por una

estrategia digital impecable. Las redes sociales se han consolidado como una de las

herramientas más poderosas en el marketing digital, y Labubu ha aprovechado esta dinámica a

la perfección. La presencia de sus imágenes en plataformas como TikTok, con millones de

visualizaciones, demuestra que su contenido es visualmente atractivo y emocionalmente

resonante puede volverse viral.

El impacto de Labubu en el entorno digital es innegable, permitiendo que marcas como Pop

Mart crezcan de forma inmediata. Un caso de estudio sobre cómo la combinación de un

producto atractivo, accesible y una distribución inteligente del contenido en la era digital

puede generar un éxito sin precedentes.

El mercado del lujo

El mercado del lujo, ese bastión de la exclusividad y la sofisticación, está viviendo también la

dulce invasión. La tendencia “Kawaii”, que hemos visto explotar con fenómenos como Labubu,

está abriéndose paso a lo grande, y con ella, los colgantes para carteras se han convertido en

el accesorio de moda. Ya no es solo una tendencia; es un espacio de consumismo de lo

adorable que está replanteando las bases del diseño de lujo.

Si hablamos de sacudir el juego, no podemos dejar de mencionar a Louis Vuitton. En 2003 la

colaboración entre LV y Takashi Murakami introdujo elementos kawaii y motivos de anime en

la moda de lujo, creando una tendencia que resonó fuertemente hasta el presente. Hoy no se

queda atrás y ha lanzado sus propios “charms” coleccionables que prometen dar mucho de

qué hablar. Ellos son Vivienne Fashionista y Louis Bear, dos encantadores accesorios creados

por Pharrell Williams, que inyectan una dosis de lujo juguetón a sus emblemáticas carteras y

demás complementos.

Y no estamos hablando de simples llaveros; son pequeñas obras de arte que representan la

perfecta fusión entre la artesanía de Louis Vuitton y la demanda de esa estética tierna y

coleccionable. La Vivienne Fashionista, por ejemplo, tiene un precio de venta de $1,390,

mientras que el Louis Bear se sitúa en los $1,270. Precios que, si bien son elevados, reflejan la

exclusividad, la artesanía y la deseada asociación con la marca Louis Vuitton.

Ahora, la gran pregunta que flota en el aire es: ¿podrían estos “charms” de Louis Vuitton

eclipsar a Labubu y convertirse en la próxima gran sensación viral?

Labubu ha sentado un precedente innegable, llevando los colgantes a la cima de las

tendencias. Sin embargo, los encantos de Louis Vuitton, con su diseño inherente de lujo y el

respaldo de una marca con siglos de historia, representan una propuesta distinta. Su

exclusividad y la asociación con el prestigio de LV los hacen muy deseables para coleccionistas

que buscan no solo estilo, sino también una pieza con valor intrínseco.

Desde los vibrantes Labubu hasta los muñecos Jellycat, esta tendencia demuestra que el

consumidor moderno busca formas creativas y divertidas de personalizar sus artículos de lujo.

Y Louis Vuitton, Marc Jacobs y otros lideres del lujo han dado un paso audaz para liderar este

movimiento, ofreciendo piezas que son, a la vez, adorables y un símbolo de estatus. La era del

“Kawaii” en el lujo ha llegado para quedarse, y estos pequeños compañeros son solo el

principio de lo que está por venir.