Tras robos patrimoniales: Desbordes culpa al gobierno anterior por no permitir cierre del Parque Forestal

El alcalde Desbordes espera que las nuevas autoridades permitan el enrejado del parque y que permanezca cerrado durante las noches.

AGENCIA UNO

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, lamentó los robos patrimoniales que afectaron a diversos parques de la capital, apuntando a la anterior administración del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Subsecretaría de Patrimonio por no permitir medidas, como el cierre del Parque Forestal.

El jefe comunal puntualizó que se registró la sustracción del báculo de la Fuente Alemana del Parque Forestal, además del hacha y la mano de una de las figuras del monumento a los Héroes de Iquique, en Plaza Prat.

Desbordes explicó que dichos hitos “fueron vandalizados probablemente por personas que quieren robar el metal para vender. No tiene otra finalidad”.

“Como sabíamos que esto podía pasar, hace más de un año le propusimos al Consejo de Monumentos Nacionales y a la subsecretaria de los Patrimonios que nos permitiera instalar una reja amplia, de buen nivel, de buen estándar patrimonial”, detalló el alcalde de Santiago.

El edil expresó que la intención era que el Parque Forestal permaneciera abierto durante el día, pero se cerrara en las noches para resguardar la Fuente Alemana, pero “la subsecretaria y el Consejo de Monumentos Nacionales de esa época nos rechazaron inexplicablemente esta solicitud y por eso los responsabilizo de lo que pasó”.

“No tengo personal como para tener un punto fijo en cada uno de estos monumentos y la solución financiada por el municipio era una solución que se usa en grandes capitales del mundo, donde se custodia y se cuida de esta manera los monumentos”, argumentó Mario Desbordes.

En esta línea, espera que con las nuevas autoridades, desde el Consejo de Monumentos Nacionales “recapaciten, nos autoricen y colaboren y no solamente se limiten a ir al lugar y hacer denuncias, porque para denuncias la verdad que estamos llenos”.