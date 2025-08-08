Direct to Cell de Entel avanza en pruebas y en educación a los usuarios, para así revolucionar la conectividad

La compañía junto a Starlink habilitarán el primer servicio nacional que conecta smartphones directamente a satélites, ofreciendo SMS incluso donde no hay cobertura móvil.

El hito promete transformar la comunicación en zonas apartadas y durante emergencias. CEDIDA.

Con la misión de acercar la tecnología a todos los rincones de Chile, Entel presentó la primera etapa del revolucionario servicio de conectividad satelital en alianza con Starlink. Este proyecto, inédito en Latinoamérica, permitirá que incluso celulares convencionales se conecten directamente a la constelación de satélites y se comuniquen, asegurando señal en los lugares más remotos y extremos del territorio nacional. Sin embargo, el servicio está actualmente en una etapa de pruebas, validación técnica y educación a los usuarios, mientras Entel espera la aprobación final de la toma de razón de la Contraloría General de la República para iniciar el despliegue comercial.

“Estamos en la etapa de pruebas, es por eso que toda esta fase educativa es fundamental, dado que hay un montón de requisitos que las personas tienen que tener para que el servicio sea disponible. Desde el punto de vista del equipo, que el software esté actualizado es central”, explica Ignacio Reyes, gerente de terminales de Entel.



Las primeras demostraciones se realizaron en pleno desierto de Atacama, en zonas donde nunca antes se había logrado comunicación satelital directa al teléfono, validando así la robustez de la tecnología en condiciones extremas.

Actualiza, habilita y conéctate

Entel subraya que, para acceder al servicio, llamado Direct to Cell, los usuarios deben cumplir ciertas condiciones: tener el equipo actualizado, ubicarse en un área sin cobertura celular de ningún operador, y activar el roaming.

Ignacio Reyes agrega que “lo que hemos visto es que la gente no necesariamente mantiene sus teléfonos al día. Es súper importante reforzar que no sólo para la tecnología satelital, sino también para 5G y otras tecnologías, el soporte depende del nivel de actualización que tenga el equipo. Hay otras configuraciones que explicaremos con detalle al momento del lanzamiento comercial, pero la gente tiene que asegurarse que el teléfono esté preparado y configurado para que el servicio satelital les esté disponible”.

CEDIDA.

A diferencia de otras innovaciones que suelen restringirse a teléfonos de alta gama, Entel ha certificado desde el inicio la compatibilidad de al menos 60 modelos, incluyendo equipos masivos y asequibles. Sobre esto, Reyes aclara: “Una de nuestras principales preocupaciones es que la tecnología esté disponible en las gamas más económicas que tenemos en nuestro portafolio. Nuestra visión es que esta tecnología sea masiva”.

Fases de implementación

Como primera fase, Direct to Cell permitirá únicamente el envío y recepción de mensajes de texto (SMS), función esencial para quienes se encuentren en zonas sin cobertura celular, particularmente en situaciones de emergencia y catástrofes donde estos mensajes pueden ser el único canal viable de comunicación. El servicio cubrirá gran parte del territorio continental e insular chileno, incluyendo zonas tan alejadas como el Archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui.

Registro del día de lanzamiento. CEDIDA.

Las siguientes etapas del despliegue tecnológico contemplan la habilitación progresiva de funcionalidades, incluyendo mensajes por aplicaciones como WhatsApp, llamadas vía app y, finalmente, llamadas de voz tradicionales satelitales, conforme se consoliden los avances técnicos y regulatorios.

Además, el servicio Direct to Cell tendrá para los clientes Entel con planes superiores a $12.990 y plan Persona Mayor con acceso gratuito hasta junio de 2026, sin costo adicional ni necesidad de activar servicios extras, solo será necesario disponer de un teléfono compatible y mantenerlo actualizado.

Con esta alianza tecnológica, Chile se posiciona como pionero en Latinoamérica, abriendo una nueva era para la conectividad móvil en zonas apartadas y ofreciendo una solución estratégica para mejorar la inclusión digital y la comunicación en emergencias, con una visión de largo plazo basada en innovación y en la colaboración público-privada.