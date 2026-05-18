“No se acuerda de lo que pasó”: la estrategia del abogado de Germán Naranjo para conseguir su libertad

El chileno permanece en un área de seguridad y aislado del resto de la población en el Centro de Detención Provisional de Guarulhos, en Sao Paulo.

CAPTURA DE PANTALLA.

En un área de seguridad y aislado del resto de la población en el Centro de Detención Provisional de Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil, permanece retenido el chileno Germán Naranjo, quien está acusado de racismo y homofobia contra parte de la tripulación del vuelo de Latam en el que se dirigió a Alemania el pasado 10 de mayo.

Así lo confirmó el abogado del ex gerente comercial de la empresa Landes, Pedro Mollo, en el diálogo que mantuvo con Meganoticias.

De acuerdo con lo manifestado por el profesional, su cliente se encuentra bien de salud y se mostró muy arrepentido por lo sucedido.

La estrategia del abogado de Naranjo para conseguir su libertad

“Está bien de salud. Infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento… no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales”, planteó.

“No se acuerda, pero tomó conocimiento de lo que pasó, vio el video. Me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó, a la propia víctima”, añadió.

Según aseveró a continuación el abogado Pedro Mollo, Germán Naranjo le aseguró que él “ama a Brasil y a los brasileños“.

Manifestó también que su cliente “usa medicamentos para dormir, un tratamiento psicológico prescrito, y me informó que había tomado sus medicamentos (aunque) no se acuerda si había tomado alcohol“.

Respecto de por qué Naranjo emitió insultos racistas y homofóbicos, su abogado defensor aseguró que “no supo decirme. Realmente no recuerda lo que pasó, y dice que este tipo de actitud no es algo habitual en él“.

En cuanto a lo que se viene para el detenido, el profesional adelantó que “vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil, en algún departamento arrendado o algo similar. Vamos a tomar esas medidas hoy mismo para intentar sacarlo de aquí“, detalló.