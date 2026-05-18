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Colegio Médico rechaza propuesta de reportar migrantes: “No vamos a entregar esos datos”

“Eso está absolutamente fuera de lo que es la atención sanitaria histórica en este país y en cualquier país que la ofrezca desde un respeto fundamental a la ética médica”, puntualizó Arriagada.

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Cristián Meza
AGENCIA UNO

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, tuvo palabras para la propuesta de la Subsecretaría de Interior para que centros educativos y de salud, como consultorios y hospitales, reporten a las autoridades a los migrantes irregulares.

Frente a esta iniciativa, que también fue rechazada por la propia ministra del ramo, May Chomali, Arriagada expresó a radio Universo que “no estamos disponibles. Tenemos no solamente el juramento hipocrático, tenemos que cumplir con tratados internacionales y tenemos que cumplir con una ley muy importante que es la Ley de Derechos y Deberes que establece con claridad las condiciones en las que uno puede revelar datos incluso a organismos públicos y ninguna de esas tiene nada que ver con el estatus migratorio de un paciente o de un usuario”.

La titular del Colegio Médico puntualizó que “históricamente, nosotros hemos atendido en salud a cualquier persona independiente de su situación migratoria, nos hemos adaptado a distintas culturas, hemos aprendido a hablar sus idiomas, atenderlos en sus formas culturales de parir y de morir. Esa ha sido la historia del Colegio Médico de la atención sanitaria y la vamos a defender”.

Consultada sobre la propuesta de Interior, la presidenta del Colmed fue tajante: “No vamos a entregar esos datos. La ética está por sobre la ley y por lo tanto, nosotros ahí podemos incluso objetar de conciencia, pero nosotros no podemos cumplir con una ley que se mete dramáticamente en principios muy importantes y muy fundantes, que si además nosotros violamos el principio de secreto profesional o de confidencialidad, el daño que se produce en la comunidad es enorme porque la comunidad va a dudar si venir a atenderse con un doctor o con una asistente social o con una enfermera y con eso arriesgar ser expulsado de un país”.

“Eso está absolutamente fuera de lo que es la atención sanitaria histórica en este país y en cualquier país que la ofrezca desde un respeto fundamental a la ética médica”, puntualizó Arriagada.

Respecto a los migrantes que presenten orden de expulsión, la decisión del Colegio Médico es la misma: “Nosotros en la Ley de Derechos y Deberes dice que debemos entregar datos al Ministerio Público o a un juez, siempre que esos datos se pidan en el marco de una investigación en la cual o el médico está involucrado o los datos de ese paciente tienen que ver con ese proceso”.

“O sea, incluso un juez o el Ministerio Público no me pueden pedir datos sin explicar concretamente para qué es y entonces el médico podrá evaluar si corresponde entregarlos. Pero el médico se debe siempre a su paciente, siempre”, sentenció Anamaría Arriagada.

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