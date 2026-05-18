¿Feriado del 21 de mayo es irrenunciable? Así funcionará el comercio este jueves

Revisa cómo funcionarán los malls y supermercados durante la jornada y cuáles son los próximos feriados que aparecen en el calendario.

Se acerca un nuevo feriado en Chile, puesto que el próximo jueves 21 de mayo se llevará a cabo una nueva conmemoración de las Glorias Navales, donde muchos se preguntan si es irrenunciable y cómo funcionará el comercio durante dicha jornada.

Si bien a algunos les tocará descansar gracias a este festivo, hay otros trabajadores que igualmente deberán ejercer sus labores como lo hacen habitualmente.

¿Cómo funcionará el comercio este jueves? 21 de mayo no es feriado irrenunciable

El jueves 21 de mayo se realizará una nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales, a raíz del Combate Naval de Iquique durante la Guerra del Pacífico que se desarrolló en 1879, cuando Arturo Prat dijo la mítica frase: “¡Al abordaje muchachos!” antes de saltar a la cubierta del buque enemigo.

A diferencia del último festivo (Día del Trabajador), el feriado del 21 de mayo no es irrenunciable, situación por la cual el comercio funcionará normalmente o con horarios especiales, siempre y cuando se compense a los trabajadores por trabajar un día feriado.

Esto incluye a los supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros, cuyos recintos tendrán atención al público, a menos que los empleadores determinen lo contrario y opten por cerrar durante la jornada.

Tras este jueves, el próximo feriado será el domingo 21 de junio (Día Nacional de los Pueblos Indígenas), por lo que varios no podrán sacar provecho de esta jornada al caer un fin de semana.

No obstante, el lunes 29 de junio es el festivo religioso de San Pedro y San Pablo, lo que también dará paso a un nuevo fin de semana largo.