Entel revoluciona la conectividad: teléfonos ahora podrán comunicarse con facilidad en lugares remotos de Chile

La compañía lanza, junto a Starlink, el primer servicio nacional que conecta smartphones directamente a satélites, ofreciendo SMS incluso donde no hay cobertura móvil.

Con este hito, Entel promete transformar la comunicación en zonas apartadas y durante emergencias. CEDIDA.

Con la misión de acercar la tecnología a todos los rincones de Chile, Entel presentó la primera etapa del revolucionario servicio de conectividad satelital en alianza con Starlink. El proyecto, inédito en Latinoamérica, debutó tras superar importantes desafíos regulatorios y técnicos y permitirá que incluso celulares convencionales se conecten directamente a la constelación de satélites, asegurando comunicación aún en los lugares más extremos del territorio nacional.

Esta primera fase de implementación permitirá únicamente el envío y recepción de SMS, función clave para quienes se encuentren en zonas sin ninguna cobertura celular de ningún operador.

“Estamos en la etapa de pruebas, es por eso que toda esta fase educativa es fundamental, dado que hay un montón de requisitos que las personas tienen que cumplir para que el servicio esté disponible en sus teléfonos. Desde el punto de vista del equipo, que el software esté actualizado es central”, explica Ignacio Reyes, gerente de terminales de Entel.



El evento de lanzamiento de esta iniciativa permitió resolver dudas sobre su puesta en marcha. CEDIDA.

El servicio aterriza como solución para situaciones de emergencia y catástrofes, en los que los mensajes de texto puedes ser el único canal viable de comunicación. Las primeras pruebas del sistema se realizaron en pleno Desierto de Atacama, en zonas inhóspitas donde nunca antes se había logrado comunicación digital directa, validando así la robustez de la tecnología en condiciones extremas.

Actualiza, habilita y conéctate

Para acceder, los usuarios deben asegurarse de algunas condiciones: tener su equipo actualizado, ubicarse en un sector sin cobertura de ningún operador y mantener activa la antena de roaming.

“Lo que hemos visto es que la gente no necesariamente mantiene sus teléfonos al día. Es súper importante reforzar que no sólo para la tecnología satelital, sino que también para 5G y un montón de otras cosas, el soporte depende del nivel de actualización que tenga el equipo. Hay otras configuraciones que también vamos a explicar en detalle al momento de que esto sea comercialmente lanzado, pero que las personas tienen que asegurarse que esté el teléfono preparado y configurado para que el servicio satelital les esté disponible”, agrega el ejecutivo de Entel.



Adopción de IA en Chile avanza en empresas, pero trabajadores enfrentan brecha digital El estudio “Adopción de IA en las empresas chilenas” realizado por Entel Digital junto a diversas instituciones académicas y asociaciones empresariales, revela que el 93% de las empresas considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo.

A diferencia de otras innovaciones, la tecnología no será exclusiva de teléfonos de alta gama. Entel certificó desde el inicio la compatibilidad de al menos 60 modelos, incluyendo equipos masivos y asequibles. Sobre esto, Reyes aclara: “una de nuestras principales preocupaciones es que la tecnología esté disponible en las gamas más económicas que están disponibles en nuestro portafolio de ventas. Nuestra visión es que esta tecnología sea masiva”.

CEDIDA.

Las siguientes etapas del despliegue tecnológico contemplan la habilitación progresiva de mensajes por WhatsApp, llamadas vía app y, finalmente, llamadas de voz tradicionales, una vez que se consoliden los avances técnicos y regulatorios requeridos.