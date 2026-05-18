Fiestas, alcohol y siesta: Fiscalía detalla “alocada” noche de padre de Isidora antes de tragedia

“Al imputado se le presentó la posibilidad de que ocurriera este hecho y no le importó“, dejó en claro el Ministerio Público

AGENCIA UNO

La Fiscalía Metropolitana Oriente entregó detalles de la noche que protagonizó el padre de Isidora en la previa de la tragedia, que terminó con la menor de 2 años cayendo desde un 11° piso en un departamento de Las Condes.

Esto, en el marco de la formalización de Jorge José Francisco Constanzo Chávez, quien quedó detenido en tránsito, a la espera de que se decida su prisión preventiva, la que fue rechazada en un primer momento por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Si bien la Fiscalía lo acusó de homicidio por omisión con dolo eventual, el tribunal le imputó cuasidelito de homicidio.

El fiscal Jorge Reyes Henríquez explicó que el imputado “ocupó el quincho del edificio hasta alrededor de la 1:00 de la mañana (del domingo)“.

Tras esto, el padre de Isidora “solo, sin su pareja, se fue a una discoteca cercana, volviendo alrededor de las 5:00 de la mañana, lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre”.

Pero la fiesta no terminó para el individuo, ya que durante el almuerzo continuó bebiendo alcohol, lo que hizo que durmiera una profunda siesta, lo que para la Fiscalía hizo que “perdiera el cuidado y protección de la menor, lo que originó, creemos nosotros, directamente el fallecimiento de la misma, por tener el imputado esta posición de garante y haber un nexo causal entre todos estos hechos”.

“Al imputado se le presentó la posibilidad de que ocurriera este hecho y no le importó“, dejó en claro el Ministerio Público, que agregó que llevó a Isidora “a este departamento habiendo asumido el compromiso expreso ante el Tribunal de Familia de poner mallas de seguridad en todo el departamento, las que solo puso en el living y comedor, dejando la pieza de la menor sin mallas de seguridad, lo que fue una causa directa del fallecimiento de la misma”.