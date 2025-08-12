Residuos que vuelven a la operación: Codelco avanza en modelo de economía circular con el reciclaje de tuberías

La estatal desarrolló una innovadora iniciativa para reutilizar residuos plásticos de sus propias faenas. A partir de insumos de polietileno de alta densidad (HDPE) recuperados en la División Radomiro Tomic, se están fabricando nuevos tubos de drenaje que vuelven a ser usados en pilas de lixiviación.

Como parte de su estrategia de economía circular, Codelco implementó un innovador modelo para transformar tuberías, líneas de goteo y tubos corrugados desechados tras años de uso en distintos procesos mineros, en nuevos insumos para las operaciones.

En colaboración con el proveedor ADS Tigre, el polietileno de alta densidad (HDPE, por su sigla en inglés) descartado es reconvertido en tubos corrugados de 3 pulgadas, fabricados a partir de este plástico reciclado, y que volverán a ser instalados en las pilas de lixiviación, cerrando así un ciclo circular dentro de la misma faena.

La iniciativa ya está generando resultados concretos. En la División Radomiro Tomic (DRT) se han recuperado más de 24 toneladas de HDPE, lo que ha permitido fabricar y retornar a la operación el equivalente a 48.000 metros de tubería reciclada. Para 2025, la meta es alcanzar entre 200 y 250 toneladas recuperadas sólo en esta división.

Tubería HDPE. CEDIDA.

“Este proyecto representa un cambio de mirada profundo. Estamos construyendo una cadena de valor más sostenible, eficiente y coherente con los desafíos del negocio y del planeta. Es economía circular aplicada con sentido práctico y visión de largo plazo y se suma a varias otras iniciativas, como el modelo circular aplicado en bolas de molienda y revestimientos”, asegura Mauricio Acuña, vicepresidente de Abastecimiento, quien destaca también el aporte de valor económico del modelo.



Justamente, el tubo reciclado de 3 pulgadas, al ser más delgado que el tradicional de 4, permite un ahorro de hasta 40% en costos, sin comprometer su eficiencia funcional.

“Estamos en plena etapa de puesta en marcha, realizando todas las modificaciones necesarias para asegurar que esta iniciativa sea exitosa y cumpla con los estándares operacionales y de sostenibilidad que exigen las políticas Codelco”, explica Brenda Alarcón, ingeniera de Producción Planta de DRT que ha coordinado el retiro de HDPE desde la división y liderado la prueba industrial. “Así, damos nueva vida a un material que por años había sido considerado como desecho, cerrando un ciclo virtuoso de economía circular y contribuyendo de manera concreta a una minería más sostenible”, agrega.



El desafío ahora es escalar

El sistema, además, contempla un enfoque colaborativo entre las divisiones de Codelco. El material reciclado podrá ser utilizado en cualquier faena que cuente con condiciones técnicas para su uso, sin importar dónde fue originalmente recuperado, explican desde la empresa. En la misma línea, los equipos de la estatal consideran que el proyecto tiene la potencialidad de ser implementado en otros centros de trabajo, con la División Ministro Hales (DMH) como el próximo objetivo.

“El desafío ahora es escalar este modelo de negocio circular junto a nuestros proveedores, para seguir implementando nuestra estrategia de economía circular. Para eso, se requiere avanzar en distintos frentes: validar el desempeño del tubo en otras divisiones, asegurar una provisión constante de HDPE reciclable y confirmar que la planta de ADS Tigre pueda absorber los volúmenes proyectados”, detalla Bernardita Mancilla, directora de Economía Circular y Producción Responsable.

Se planean retirar más de 200 toneladas de HDPE de la División Radomiro Tomic durante 2025. CEDIDA.

La ejecutiva comenta que esta acción es parte de los esfuerzos de Codelco por implementar más iniciativas de economía circular en sus operaciones, materia sobre la cual la empresa ya ha reportado avances relevantes. En 2024, por ejemplo, la tasa de reciclaje de residuos no peligrosos alcanzó 49,4%, superando la meta corporativa de 40% para el año.