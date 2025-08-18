José Sáez Albornoz, gerente general de Aguas Andinas: “No tenemos muchos años para materializar los proyectos, porque las necesidades que nos exige el cambio climático son ahora”

En Expo Agua 2025, el gerente general de Aguas Andinas planteó que los plazos actuales para ejecutar obras deben ser compatibles con la velocidad del avance de la crisis climática.

La sanitaria impulsa "BioCiudad", una hoja de ruta con proyectos y soluciones concretas para fortalecer la resiliencia y adaptación hídrica de la Región Metropolitana antes del año 2030. CEDIDA.

En el marco de la 5ª versión de Expo Agua, el encuentro de seguridad hídrica más importante de Iberoamérica, Aguas Andinas hizo un llamado urgente a ajustar los plazos actuales de ejecución de obras, haciéndolos compatibles con la rapidez con que avanza la crisis climática. La empresa busca así fortalecer la resiliencia de la Región Metropolitana ante los desafíos de la escasez hídrica y los eventos climáticos extremos, garantizando el suministro de agua potable para la ciudad.

“No tenemos doce o quince años para sacar adelante un proyecto. Nos van a golpear los problemas de la escasez hídrica antes. Las necesidades que nos exige el cambio climático son ahora, y desde Aguas Andinas hemos propuesto las soluciones”, subrayó durante su presentación el gerente general de Aguas Andinas.



El ejecutivo de Aguas Andinas durante Expo Agua 2025. CEDIDA.

Sáez destacó el éxito del modelo público-privado que permitió, a mediados de la década pasada, que Chile se posicionara entre los pocos países de Latinoamérica —junto a Costa Rica— donde es seguro beber agua directamente desde la llave, sin riesgos para la salud. Además, el país forma parte de un grupo selecto a nivel mundial con el más alto estándar en tratamiento de aguas servidas, manteniendo tarifas competitivas a nivel internacional.

El ejecutivo compartió uno de los panelas de conversación junto a Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de Obras Públicas. Ambos resaltaron la importancia de la colaboración como fórmula para optimizar el uso del recurso. En esta línea destacaron el acuerdo alcanzado en 2021 con regantes de la Primera Sección de la cuenca del Maipo, quienes han estado disponibles para ceder agua y abastecer a Santiago durante los períodos críticos de sequía.

os de acuerdo en esto, también debemos ser capaces de ajustar nuestro marco jurídico y los procesos de aprobación, para que las obras se ejecuten a la velocidad de la crisis climática, en un país que es de los más golpeados a nivel mundial”, agregó.



En este contexto, Aguas Andinas presentó los avances de su plan BioCiudad, que contempla una batería de soluciones y proyectos concretos sustentados en cinco pilares: resiliencia; soluciones basadas en la naturaleza; mayor aprovechamiento de aguas subterráneas; nuevas fuentes; y eficiencia hídrica.

La estrategia, lanzada en noviembre de 2023, ya ha dado frutos como el sistema Bicentenario, 100 % subterráneo y ubicado en el parque del mismo nombre, que refuerza integralmente la red de distribución en la Región Metropolitana. Otro hito es la inédita recarga artificial del acuífero Mapocho Alto en la comuna de Lo Barnechea. Paralelamente, la compañía desarrolla un conjunto de pozos en distintos puntos de la ciudad, junto con iniciativas orientadas a incrementar la resiliencia y el reúso de aguas depuradas.

La participación de Aguas Andinas en Expo Agua incluyó también a Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos, quien intervino en el taller “Colaboración multisectorial: clave para escalar soluciones y lograr seguridad hídrica territorial – Presentación Alianza Hídrica”. Asimismo, Edson Landeros, gerente de Planificación, participó en el panel “Diálogos por el Agua: grandes desafíos requieren grandes soluciones”.

Todas estas instancias se enmarcan en el compromiso de Aguas Andinas por seguir construyendo una ciudad más preparada ante el cambio climático, con soluciones que respondan a la urgencia del momento.