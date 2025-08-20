Así son las nuevas oficinas y el centro de innovación tecnológica que Ricoh impulsa para su crecimiento en Chile

La compañía refuerza su compromiso con el mercado chileno a través de la inauguración de sus nuevas oficinas en Santiago.

CEDIDA.

Ricoh LATAM anunció la apertura de su nueva sede en Chile, ubicada en Santiago. El evento contó con la presencia del presidente y CEO de Ricoh LATAM, Diego Imperio, junto al Gerente General de Ricoh Chile, Patricio Fernandez. La nueva sede representa una inversión de más de un millón de dólares. Se trata de un lugar de trabajo innovador, inspirador y colaborativo que permite a los más de 420 colaboradores vivir de primera mano una experiencia tecnológica excepcional en el lugar de trabajo con las soluciones y equipos Ricoh.

CEDIDA.

Dentro de las oficinas, se integró también el “Ricoh Innovation Lounge” (RIL), un espacio pionero que permite a clientes, aliados y equipos internos co-crear y explorar soluciones de tecnología personalizadas para elevar la productividad.

La oficina de Ricoh Chile, así como las otras 5 oficinas inauguradas recientemente por la compañía (en Brasil, Costa Rica, México, Argentina y Colombia) incluyen:

Soluciones para mejorar la experiencia tecnológica: como servicios de impresión, seguridad electrónica, Device as a Service (DaaS), comunicaciones gráficas, entre otros. Particularmente en Chile, esta experiencia tecnológica se complementa con las capacidades adquiridas por Ricoh tras la compra de la compañía Videocorp, que incluyen un showroom donde los clientes pueden experimentar soluciones complementarias como Drones para seguridad ciudadana, salas de reuniones inteligentes, pantallas y sistemas de videoconferencia de última generación.

Soluciones de automatización de procesos: software de digitalización, gestión documental y de procesos internos de las compañías como marketing, recursos humanos o finanzas.

“Estamos muy orgullosos de inaugurar nuestras nuevas oficinas en Chile, un país donde hemos estado presentes por casi 40 años. Este espacio va más allá de ser una simple oficina: es una muestra concreta de cómo nuestras soluciones pueden transformar la forma en que trabajamos cada día. En Ricoh, estamos comprometidos con ofrecer experiencias tecnológicas excepcionales a nuestros clientes, sus colaboradores y sus propios clientes. En estas nuevas oficinas se integran la tecnología, las soluciones y el servicio que ponemos a disposición para hacerlo posible”, señaló Diego Imperio, presidente y CEO de Ricoh LATAM.



CEDIDA.

Por su parte, Patricio Fe

andez, Country Manager de Ricoh Chile comenta: “Hoy estamos inaugurando nuestras nuevas oficinas en Santiago, un espacio diseñado para acerca

os aún más a nuestros clientes y sus necesidades. Sabemos que buscan eficiencia operativa, soluciones integrales, cobertura a nivel nacional y regional, así como un portafolio sólido con respaldo en servicio. Por eso, los estaremos invitando a conocer este espacio, donde podrán experimentar en vivo cómo el ecosistema tecnológico de Ricoh y sus aliados se adapta de forma personalizada a los requerimientos de cada organización”.



Con más de 1.500 metros cuadrados, esta nueva sede está diseñada con tecnología avanzada que responde a las demandas de flexibilidad, agilidad y movilidad de los equipos de trabajo actuales, al mismo tiempo que aseguran la continuidad operativa mediante altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

Compromiso con el futuro del trabajo sostenible

La sostenibilidad está profundamente integrada a la forma en que Ricoh opera e innova y esto se ve en sus nuevas oficinas en Latinoamérica y el mundo. A nivel operativo, la compañía trabaja de forma continua para reducir su huella ambiental, optimizar recursos y promover prácticas responsables en toda su cadena de valor. Además, ofrece soluciones diseñadas para ayudar a sus clientes a alcanzar sus propios objetivos de sostenibilidad, que abarcan desde la impresión eficiente hasta la digitalización, automatización y gestión inteligente de espacios.

Recientemente la compañía recibió la máxima calificación por parte de EcoVadis, el proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial más fiable del mundo. Esta es la primera vez que Ricoh recibe la calificación “Platino”, tras diez años consecutivos de calificaciones Oro desde 2014 hasta 2024.

La evaluación de EcoVadis evalúa a más de 150.000 empresas de todo el mundo según 21 criterios de sostenibilidad en cuatro temas principales: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles.

Soporte experto y regional

En Chile se encuentra el primer Centro de Excelencia de Ricoh en Latinoamérica, un área interna estratégica creada para acelerar la adopción tecnológica en toda la región y para centralizar conocimiento, mejores prácticas, innovación y tecnología en áreas clave como Seguridad Electrónica y Pro AV.

En palabras de Felipe Hoyuela, Country Manager de Videocorp, a Ricoh Company: “Desde el centro de excelencia buscamos acompañar y asesorar a las operaciones directas de Ricoh en toda América Latina para que puedan ofrecer un portafolio y un servicio especializado en soluciones audiovisuales y seguridad electrónica. Somos expertos en estos temas y llevamos ese conocimiento a nuestros más de 17.000 clientes en la región”.

Otro de los puntos más atractivos de la propuesta de valor de Ricoh LATAM es el respaldo de todo su portafolio de soluciones por los servicios gestionados de Ricoh Managed Services, expertos certificados en 4 centros estratégicos en América Latina (México, Uruguay, Colombia, Costa Rica) para mantener la optimización de la infraestructura de TI, Procesos y salas de colaboración de todas las empresas, sin importar su tamaño.