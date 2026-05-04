PS acusa “censura” contra diputado Manouchehri en Comisión de Hacienda: “Daña la democracia”

En la instancia, presidida por el republicano Agustín Romero, no se le dio la palabra al diputado para hacer una serie de preguntas a Jorge Quiroz.

AGENCIA UNO

El Partido Socialista acusó “censura” en contra del diputado Daniel Manouchehri, en el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde estuvo presente el ministro Jorge Quiroz.

En la sesión, el parlamentario socialista intentó realizar una serie de preguntas al titular de Hacienda, por lo que pidió la palabra. Sin embargo, el presidente de la instancia, el republicano Agustín Romero instó a los miembros del oficialismo a no conceder que Manouchehri el espacio.

Ante esto, el legislador dejó ver que “es segunda vez que no me dan la palabra (…) son unos dictadores”.

En vista de esto, la bancada del PS dio cuenta que lo ocurrido con su compañero es “censura”, además de contravenir el reglamento de la Corporación.

En una declaración pública, la colectividad puntualizó que “restringir el uso de la palabra en una sesión de Comisión vulnera de forma flagrante lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual garantiza en su artículo 229 que cualquier diputado, incluso no siendo miembro titular de una Comisión, podrá tomar parte en sus discusiones”.

“Impedir el debate informado, limitar la deliberación al interior del Congreso o intentar avanzar en la votación de un proyecto sin la intervención de todos los actores sociales e institucionales debilita la legitimidad del proceso legislativo, daña la confianza pública y la democracia”, sentenciaron.