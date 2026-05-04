La cartera asegura que la medida se implementará mediante eficiencias y no afectará la atención ni los programas de salud.

AGENCIA UNO.

La ministra de Salud, May Chomali, confirmó que el recorte presupuestario para su cartera será finalmente de 2,5%, tras intensas negociaciones con el Ministerio de Hacienda, que inicialmente había propuesto un recorte de 3% en el marco de la estrechez fiscal del país.

Durante su exposición ante la Comisión de Salud del Senado, la secretaria de Estado explicó que “la negociación que tuvimos entre el Ministerio de Salud y la Dipres fue una negociación difícil”, destacando que uno de los puntos centrales fue “el déficit estructural que tiene el Ministerio de Salud en términos de su financiamiento”.

Minsal ajusta presupuesto: recorte será de 2,5% tras “difícil negociación” con Hacienda

La ministra detalló que “tuvimos bastantes discusiones, muchas reuniones (…) para tratar de negociar ese 3%”, logrando finalmente una reducción del ajuste.

“Conseguimos y terminamos con un ajuste, con una moderación de 0,5 puntos porcentuales que preserva los recursos críticos desde nuestra perspectiva”, afirmó.

En esa línea, recalcó que el objetivo principal fue resguardar el funcionamiento del sistema sanitario: “Durante todo el proceso, la prioridad del Ministerio fue clara: proteger la atención de los pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones”.

Chomali fue enfática en señalar que el ajuste no afectará la atención de salud ni el personal clínico. “Este reajuste del 2,5% no afecta la dotación asistencial”, aseguró, agregando que “no se van a reducir las coberturas, no se van a reducir el personal directamente relacionado con la atención asistencial”.

Asimismo, indicó que no se eliminarán programas: “Hay 52 programas vigentes pero no se está tocando ningún programa este 2026”.

Según explicó, el impacto en los servicios de salud será menor al 1% del gasto estimado y se abordará “solamente a través de eficiencia en recursos humanos y bienes y servicios”.

En esa línea, detalló medidas como un mayor control del ausentismo: “es hacer un control un poco más exhaustivo del ausentismo no gestionado -me refiero a licencias médicas no verdaderas, horas extraordinarias en personal administrativo que no tiene que tener horas extraordinarias-”.

También se buscará optimizar compras mediante coordinación con la Central de Abastecimiento, promoviendo economías de escala.

“Estas acciones apuntan a una gestión más moderna, eficiente y enfocada en el buen uso de los recursos públicos”, sostuvo.