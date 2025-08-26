La apuesta social de Spotify para desafiar a Apple Music, YouTube Music y Tidal: incluirá mensajes privados entre usuarios

Este martes, Spotify anunció Messages, una nueva función de mensajes directos integrados dentro de la aplicación, el cual comenzó a desplegarse esta semana en dispositivos móviles para usuarios con planes Free y Premium de 16 años o más en mercados seleccionados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, UE, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La compañía presentó la herramienta como una forma de permitir que las personas conversen a través de la aplicación y compartan canciones, podcasts y audiolibros. Asimismo, permitirá a los usuarios chatear y compartir audios consolidando recomendaciones que, de otro modo, se trasladaban a mensajes de texto u otras redes sociales.

El chat admite conversaciones de texto y reacciones con emojis y, una vez que un destinatario acepta la solicitud de mensaje, se puede responder y reaccionar a mensajes específicos. El descubrimiento de a quién enviar mensajes está vinculado a la actividad previa en la app, como la creación de Playlists Colaborativas, así como aquellas cuentas que comparten un plan Familiar o Dúo.

Más allá de la medida, los usuarios podían seguir compartiendo contenido de Spotify en Instagram, Facebook, Snapchat o TikTok. “Messages en Spotify está diseñado para complementar estas integraciones, no para sustituirlas“, aseguró la compañía en diálogo con Variety.

Messages forma parte de la estrategia de Spotify para convertirse en una aplicación de consumo de contenido más social, atraer nuevos usuarios y defenderse de la competencia de Apple Music, Tidal, YouTube Music y Amazon Music. La compañía espera que con los mensajes directos puedan aumentar la participación y el tiempo que la gente pasaba en la plataforma.

El lanzamiento marcó el segundo intento de Spotify de implementar mensajes privados en la aplicación. La compañía ofreció anteriormente una función de chat similar, pero la eliminó en 2017 debido al bajo nivel de participación. Ahora la mensajería se reactivó bajo el crecimiento de suscriptores y la apuesta de que se traducirán en mayor participación y retención.

Spotify informó 696 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre de 2025, un aumento del 11% en comparación al año anterior.