Comisión Verdad y Niñez sufre renuncia masiva: acusan falta de condiciones del Ministerio de Justicia

“Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo”, cerraron la presidenta Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

Los miembros de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez informaron de su renuncia a la instancia, con duras acusaciones al Ministerio de Justicia, al que apuntaron por no entregar condiciones mínimas para realizar su labor.

En una declaración pública, los integrantes de la Comisión anunciaron su decisión “con profundo pesar y sentido de responsabilidad” y luego de diversas conversaciones con las autoridades, a quienes presentaron antecedentes técnicos, propuestas y alertando sobre el futuro de su labor.

Sin embargo, sus advertencias no fueron escuchadas y apuntaron que las diversas decisiones del Ministerio de Justicia terminaron por debilitar el funcionamiento de la Comisión Verdad y Niñez, como el desarme de los equipos técnicos, modificaciones al modelo territorial, y lo que consideraron más importante: el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

“La escucha no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético”, precisaron, por lo que ante este cúmulo de hechos, los firmantes dejaron en claro que “las decisiones adoptadas (…) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”.

Los ahora ex miembros de la Comisión apuntaron que “hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar. Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica”.

Junto con ello, precisaron que su renuncia se hará efectiva el próximo 15 de mayo, comprometiéndose a concretar una transición ordenada para dar continuidad a la labor de la instancia.

“Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo”, cerraron la presidenta Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.