Ángel Valencia alerta por “rentable negocio” de secuestros extorsivos y modelo de franquicias en crimen organizado

El representante de la Fiscalía reconoció que “estamos mal”, ya que, a diferencia de los otros delitos como homicidios, no han “conseguido detener el aumento de secuestros extorsivos”.

AGENCIA UNO

Ángel Valencia, Fiscal Nacional, alertó por el creciente número de secuestros extorsivos registrados en los últimos meses en Chile, apuntando a que se ha convertido en un “rentable negocio” para las organizaciones criminales.

En entrevista con T13, el representante de la Fiscalía reconoció que “estamos mal”, ya que, a diferencia de los otros delitos como homicidios, no han “conseguido detener el aumento de secuestros extorsivos”.

Valencia apuntó que “el secuestro en Chile ha habido siempre”, pero que antiguamente eran casos aislados y no “obedecían a la actividad de organizaciones criminales que realizaran los secuestros con ánimo de lucrar y con la periodicidad y la logística que tenemos hoy día”.

En esta línea, planteó que si antes estos ilícitos ocurrían preferentemente “entre delincuentes…para cobrar una deuda de drogas”, en la actualidad “afectan a personas que no tienen ningún tipo de participación delictual”.

Franquicias de crimen organizado

Ante el auge del crimen organizado, Ángel Valencia explicó que son agrupaciones “policriminales”, centradas en una serie de delitos como “la trata de migrantes, en la trata de personas para explotación sexual, en el narcotráfico, en la extorsión”.

En el caso del Tren de Aragua, el Fiscal Nacional detalló que funciona a través de un sistema de franquicias, es decir, “usted tiene la cúpula en otro lugar y en ese lugar se autoriza quién puede ocupar la marca”.

En esta línea, Valencia planteó que Chile “es un mercado que no estaba explorado” para estas organizaciones criminales y que nuestra sociedad no tiene “cultura de cómo se enfrentan los secuestros”, por lo que para deje de ser rentable “significa que no se pague”.