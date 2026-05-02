La Moneda reacciona a supuesto hackeo: “No hay evidencia” de filtración de datos de la ClaveÚnica

Gobierno Digital recalcaron que el sistema de autenticación de la ClaveÚnica cuenta con “altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo”.

AGENCIA UNO

El Gobierno salió al paso del supuesto hackeo de bases de datos de organismos públicos, como el Registro Civil, lo que hizo que se apuntara a una filtración de información vinculada a la ClaveÚnica.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno Digital, a cargo de la ClaveÚnica, dio a conocer una declaración pública para dejar en claro que “no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la ClaveÚnica haya sido afectada por ningún incidente de ciberseguridad relacionado con estos reportes”.

En esta línea, la repartición puntualizó que “la ClaveÚnica se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad para todos los trámites y servicios en línea que requieran autenticación por parte del Estado”.

Gobierno Digital recalcaron que el sistema de autenticación de la ClaveÚnica cuenta con “altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo”.

La alerta de filtración de bases de datos de organismo públicos fue informada por empresa internacional Vecert Analyzer, que indicó que entre la información robada estaba el historial médico, el nombre, el RUT y las direcciones de los afectados.

En tanto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) ratificó que está analizando “los reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos”.