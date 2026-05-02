Ministro del Trabajo no descarta despidos masivos en sector público: “El ajuste fiscal es una política necesaria”

Tomas Rau apuntó a medidas como la Ley de 40 Horas y la reforma de pensiones como responsables de la llamada “emergencia laboral”.

AGENCIA UNO

Tomás Rau, ministro del Trabajo, entregó su respaldo al ajuste fiscal que está impulsando el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que, a pesar que generaría despidos masivos en el sector público, es “una política necesaria”.

Esto, mientras el INE informó en los últimos días que la cesantía en los tres primeros meses del año llegó a 8,9%, ante lo cual el presidente Kast aseveró que se enfrenta “una emergencia laboral”.

La postura fue defendida por el ministro del Trabajo, quien aseguró que se enfrenta un encarecimiento del empleo por medidas como la Ley de 40 Horas.

“Hay que ser bastante claros de que estamos en una emergencia laboral, (con) 925.000 personas sin trabajo. Hemos tenido un aumento de costos laborales importante en los últimos años por distintas reformas: la reducción de jornada y la tasa de cotización, que está aumentando todos los meses de agosto por la reforma previsional. En total vamos a sumar 13% de aumento de costos laborales, entonces tenemos que ser muy responsables”, argumentó Tomás Rau.

En esta línea, el titular del Trabajo recalcó que “el tema del ajuste fiscal es una política necesaria y, si hay algunas reducciones de personal, eso no significa que en el futuro, en la medida que se recupere la economía, podamos generar más puestos de trabajo también en el Estado”.